Сколько за 2020-й год заработали мэр Барнаула и чиновники городской администрации

Вячеслав Франк Фото: Олег УКЛАДОВ

Доход мэра Барнаула Вячеслава Франка за 2020-ый год составил более трех миллионов рублей (3140543,85 руб). К слову сказать, это почти вдвое больше, чем в 2019-ом году. В собственности главы Барнаула находится легковой автомобиль HYUNDAI IX35. А в собственности его супруги - дом площадью 230 квадратных метров и земельный участок площадью 1727 квадратных метров. В строчке доходов супруги – прочерк.

Что касаемо замов мэра Барнаула:

- доход первого заместителя главы Анатолия Воронкова составил почти 1,9 млн рублей (1899959,32),

- зама по социальной политике Александра Артемова - около 2 млн рублей (1971656,22),

- руководителя аппарата Юрия Еремеева – 1,7 млн рублей (723050,59),

- а вот доход заместителя главы администрации города по городскому хозяйству Федорова Андрея в 2020-ом году превысил доход мэра и составил почти 3,8 млн рулей (3761228,0).

Главный по спорту в городской администрации Барнаула Петр Кобзаренко отчитался о доходе в 1,1 млн рублей.

Председатель комитета по культуре Валерий Паршков заработал за прошлый год - 1, 3 млн рублей.

Председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Надежда Тиньгаева - 1,6 млн рублей.

Среди руководителей комитетов самый большой доход оказался у председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антона Шеломенцева – 1,9 млн рублей.

Меньше всех (813 тысяч рублей) заработала в 2020-ом председатель комитета по социальной поддержке населения Барнаула Татьяна Королева.