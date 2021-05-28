14-летнюю школьницу из Барнаула отправили под стражу за надругательство над младшеклассницей

О заключении под стражу ходатайствовал следователь Фото: Алексей ФОКИН

Алтайский следком раскрыл новые детали уголовного дела о надругательстве над 11-летней девочкой в Барнауле. Главную обидчицу малышки по решению суда заключили под стражу. Кроме того, следователи возбудили новое уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления следкома, о заключении под стражу ходатайствовал следователь. 14-летнюю девочку подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера. Санкция данной статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения от 12 до 20 лет лишения свободы, но несовершеннолетним не грозит более десятилетнего срока. К слову, «Комсомолка» обратилась к родителям подростка и предложила предоставить свою точку зрения на ЧП, но они отказались комментировать ситуацию.

Также следком принял решение о возбуждении нового дела. На этот раз в центре внимания правоохранителей оказались чиновники.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов власти Алтайского края и города Барнаула. Вопиющее по своей жестокости преступление стало результатом ненадлежащей работы со стороны ответственных лиц системы органов профилактики и образования города Барнаула и регионального Правительства, - отметили в управлении.

В ходе расследования следователи дадут оценку чиновникам краевой администрации, Минобрнауки, мэрии Барнаула и городского комитета по образованию.

Напомним, по данным следствия, 23 мая школьница и несколько её сверстников сначала избили, а потом надругались над ученицей начальных классов. Все это было снято на мобильный телефон. Впоследствии ролик начали распространять в социальных сетях. Детский обмудсмен уже назвала происходящее «травлей» пострадавшего ребенка со стороны взрослых.

- Следственные органы Следственного комитета предупреждают граждан и средства массовой информации о недопустимости распространения сведений о несовершеннолетней потерпевшей и видеоконтента об издевательствах над ребенком. По каждому такому факту будет решаться вопрос о привлечении к уголовной ответственности, - пояснили в следкоме.

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