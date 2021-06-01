«Я никому не нужен»: с какими проблемами барнаульские школьники идут к психологам

Подростки имеют право самостоятельно обратиться к психологу с 14 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Нападение на школу в Казани, жестокое надругательство подростками над девочкой в Барнауле, суициды, опасные субкультуры... С современными подростками что-то не так? «Комсомолка» решила узнать, с какими проблемами школьники обращаются к психологам, и почему одиночество – проблема номер один.

Трудный возраст

Подростки имеют право самостоятельно обратиться к психологу с 14 лет. Один из центров, где оказывают помощь подрастающему поколению - «Валеологический центр» г. Барнаула. По словам заведующей коррекционным отделом, педагога-психолога высшей квалификационной категории Людмилы Березка, чтобы попасть на прием, ребенку достаточно записаться на консультацию. Если он желает поговорить с психологом без свидетелей, то его просьбу выполнят.

- Если говорить о подростках, то они идут к нам с разными вопросами: школьная тревожность, личная неудовлетворенность эмоциональным статусом, положение в кругу семьи и сверстников, проблемы во взаимоотношениях, часто одиночество. Спрашивают, как научиться заводить друзей, улучшить отношения, как понравиться человеку, - говорит специалист.

Многие дети сейчас не довольны собой и часто испытывают страх быть непринятыми в обществе, хотя во многих случаях таких посылов даже нет. К примеру, с приходом гаджетов подростки стали общаться поверхностно, формально «Привет, как дела?» и на этом разговор обрывается, а тревожным детям это причиняет дискомфорт и заставляет думать, что с ними что-то не так.

Отцы и дети

Практически все случаи обращений к психологу, как утверждает специалист, свидетельствуют о том, что дети не могут рассказать о своих проблемах взрослым, не могут им довериться.

- Часто бывают ситуации, когда на консультацию приходят родители вместе с ребенком, но полноценный диалог получается только при закрытых дверях, когда родитель за дверью, - говорит Людмила Березка.

Почему дети перестают доверять родителям? По словам специалиста, часто взрослые перегибают палку, когда ждут, что у их чада к 12-13 годам внезапно сама по себе появится ответственность, забывая о том, что её нужно формировать в ребенке с самых малых лет. И вот, когда ребенок в один момент становится «неудобным», получает массу замечаний, зачастую в грубой форме, когда взрослые его не слышат, он может утратить доверие к родителям, и впоследствии ко всем другим взрослым.

- Так и формируется одиночество. Вокруг ребенка появляется «капсула»: «Я никому не нужен», - продолжил психолог.

Еще одна проблема – взрослые не просят, а требуют. Даже обычные бытовые просьбы произносятся в приказном тоне. А такие нездоровые отношения между родителями и детьми опасны еще и тем, что такую модель поведения подросток несет в социум. Если постоянно что-то требовать, говорить, что ребенок что-то должен, то так же он будет общаться со своими сверстниками.

- Позиция «кто-то кому-то что-то должен» не формирует умение сотрудничать, договариваться. Впоследствии ребенок не сможет прислушиваться к чужому мнению, допускать существование другой точки зрения. Получается, что у детей формируется принцип «Либо ты со мной, либо против меня», - пояснила педагог-психолог.

Кстати, некоторые родители, когда узнают, что их ребенок записался на прием к психологу, пытаются исправить проблемы и работают над ними совместно с ребенком, но некоторые воспринимают это с агрессией. В таких случаях психолог пытается наладить жизнь ребенка с его стороны, адаптировать его к жизни в существующих условиях.

- Например, в семье проблема остается, но реакция ребенка меняется: он видит новые двери (пути решения проблемы, прим. ред.), а не бьется сквозь стену, - объясняет Людмила Эйриховна.

Обращаясь за психологической помощью, дети преследуют разные цели, но точно ждут, что их выслушают и постараются помочь. Однако во время консультации специалист нередко сталкивается с тем, что после проговаривания проблемы ребенок не готов работать над собой.

- Многие подростки хотят, чтобы проблема решилась без их участия. Даже ребята, которые осознают, что проблема не в окружающих, а в них самих, очень боятся сделать первый шаг. Слушать и анализировать мало, нужно делать. Они ждут какой-то молниеносной отдачи: один раз выполнил рекомендацию специалиста – не получилось, а дальше пробовать не пытаются. Это не лень, а непонимание, что своей цели нужно добавиться. Быстрых результатов не бывает, - подчеркнула Людмила Березка.

В тихом омуте

Студента, который напал на школу в Казани, многие характеризовали как тихого и спокойного молодого человека – «серую мышь», которую не видно и не слышно. Но, как оказалось, в маленькой мышке скрывался большой монстр. Возможно ли вовремя разглядеть, что в ребенке бушует агрессия, даже если это не видно внешне?

- Таких детей всегда видно, если мы хотим увидеть. Если говорить не про особенности нервной системы, а эмоциональное подавление, то дети со скрытой и немотивированной агрессией всегда обращают на себя внимание: они тихие, спокойные, замкнутые ( мало общительные), не причиняющие никаких неудобств, хотя ребенок - это всегда буря эмоций. Однако тихие дети идеально вписываются в образовательное пространство, и поэтому многие педагоги не обращают на это внимание, - считает психолог.

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