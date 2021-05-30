Больше 215 миллионов рублей с начала года взыскали с алиментщиков в Алтайском крае

Против должников в этом году возбуждено 959 административных дел и 457 уголовных Фото: Анна СЕМИНА

Судебные приставы за пять месяцев 2021 года смогли взыскать с жителей Алтайского края более 215 миллионов долгов по алиментам.

- В службе судебных приставов Алтайского края за пять месяцев этого года на исполнении находилось порядка 22 тысячи исполнительных производств алиментного характера. Доля исполнительных производств, в рамках которых обеспечиваются права детей на получение алиментов, составила 88,6%. Сумма денежных средств, взысканных на содержание детей превысила 215 миллионов рублей, - рассказывают в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов.

Для того, чтобы родители начали платить на содержание собственных детей, приставы применяют полный комплекс мер принудительного взыскания, ведь ситуации и должники бывают разные – кому-то достаточно пригрозить какими-то штрафами, а к кому-то понимание ситуации приходит только после того, как на его имущество накладывается арест или запрещается выезд за пределы Российской Федерации. В крайнем случае возбуждается уголовное дело и при этом варианте алиментщик может даже отправиться за решетку.

Так в частности, с тех должников, которых «завернули» на границе, судебные приставы-исполнители взыскали более четырех миллионов рублей. Лишенные права управлять автомобилями вернули своим детям 34,4 млн рублей.

- Продолжается практика применения полномочий административной юрисдикции по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и последующего привлечения должников к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ за неуплату средств на содержание детей, - добавляют в пресс-службе УФССП.

Так в текущем году против должников было возбуждено 959 административных дел и 457 уголовных. В этом случае взыскано более полумиллиона рублей задолженности перед детьми.

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