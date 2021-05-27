«Травят не сверстники, а взрослые»: в сети распространяют видео издевательств над барнаульской школьницей

Следком пообещал разобраться с теми, кто выложил ролик на всеобщее обозрение Фото: Анна СЕМИНА

В социальных сетях активно распространяется видеоролик истязания 11-школьницы из Барнаула. Ранее сообщалось, что на неё напали семиклассницы якобы из-за долга в три тысячи рублей. По словам детского омбудсмена по Алтайскому краю Ольги Казанцевой, распространение видео – это такая же травля ребенка.

- Сейчас травят ребенка не сверстники, а взрослые, распространяя видеозапись <…> При распространении видео возможно привлечение Следственного управления СК по Алтайскому краю к уголовной ответственности по статьям 137 и 242, - пишет Ольга Казанцева на своей странице в инстаграме.

Также уполномоченный по правам ребенка призвала СМИ закрыть комментарии к материалам о ЧП и не допустить появления видеозаписи на публичных площадках. Алтайский следком, в свою очередь, пообещал разобраться с теми, кто все же пренебрег этическими рамками и выложил ролик на всеобщее обозрение.

- В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка распространению видео в социальных сетях, - подчеркнули в региональном ведомстве.

Кроме того, Ольга Казанцева рассказала, как помочь девочке: для этого можно сделать целевое пожертвование в Алтайское отделение российского детского фонда с пометкой «помощь рядом».

Напомним, избиение произошло 23 мая: несколько семиклассниц позвали на «стрелку» ученицу начальной школы, якобы чтобы наказать. По одной из версий на 11-летнюю школьницу затаили обиду из-за долга в три тысячи рублей за лизун и слайм, купленные около года назад. Подростки позвали младшеклассницу в заброшенное здание, где жестоко избили, а затем надругались. На видео, слитом в сеть, видно, что избивала несовершеннолетнюю, в основном, одна школьница. Именно она стала главной подозреваемой по возбужденному уголовному делу.

Остальные девочки, которые также пришли «разбираться» с 11-леткой, во время избиения подначивали главную хулиганку и кричали, чтобы та еще больше избивала жертву. Однако им меньше 14 лет, что не позволяет их привлечь к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что расследование данного дела находится на контроле в российском следкоме. Что касается девочки, то сейчас с ней работают психологи, а также оказывается медицинская поддержка.

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