Доисследование Укока: какие новые открытия готовят сибирские археологи

Уникальные наскальные рисунки найдены на Алтае Фото: Анна СЕМИНА

Археологи открыли полевой сезон еще в апреле, но, правда, на Балканах. А вот в Сибири, по понятным причинам, работы начинаются гораздо позже. Впрочем, время не играет большой роли, ведь ученые уверены, что Алтай подарим им новые принципиальные открытия.

- В последние десятилетия на Алтае, в частности в Денисовой пещере, в Чагырской пещере были сделаны очень интересные открытия, которые коренным образом позволяют пересмотреть эволюционную историю человечества. Прежде всего, речь о нашем третьем предке, который был открыт недавно – о денисовском человеке, - говорит заведующий отделом археологии каменного века, член-корреспондент РАН Михаил Шуньков. - Вместе с тем, на Алтае расположен самый восточный ареал обитания неандертальца. Долгое время они обитали между собой. Они взаимодействовали в культурном и биологическом плане, то есть скрещивались между собой. Это оказало очень важное принципиальное воздействие на формирование физического облика современного человека, а также на истоки культуры, на которых потом происходило дальнейшее становление первобытного человека.

От денисовцев до неандертальцев

По словам заведующего отделом археологии палеометалла, академика РАН Вячеслава Молодина, в этом году будет работать 12 отрядов. Первый, под предводительством члена-корреспондента РАН Натальи Полосьмак (именно она в 1993 году обнаружила Принцессу Укока. – прим.ред.) уже выехал в Усть-Коксинский район, где планируются раскопки различных периодов.

- В настоящее время коллеги проводят там геофизический мониторинг. Всего на территории Горного Алтая в этом году будет работать три отряда по изучению и раскопках археологических объектов разных эпох. И в то же время по изучению наскальных рисунков, - поясняет Молодин.

Старший научный сотрудник СО РАН, кандидат исторических наук Дмитрий Черемисин в этом году планирует исследовать наскальные изображения найденные на территории Горного Алтая.

- Это многолетние плановые работы, которые проводит его отряд. Наталья Полосьмак, как я уже сказал, продолжит исследование памятника афанасьевской культуры в Усть-Коксинском районе. Он был найден в прошлом году. Отряд Глеба Кубарева запланировал проведение разведок на территории юга республики. Для него это уже традиционный район, который каждый год приносит новые результаты, - поясняет Вячеслав Иванович.

Кроме того, продолжится совместная работа с коллегами из республики, с сотрудниками алтайского госуниверситета и со специалистами из Эрмитажа. Уже несколько лет в одной связке они изучают древнее дерево. Помогает в этом доктор исторических наук Владимир Мыльников. В наши дни они ведут доисследование знаменитого Пазырыкского могильника (Улаганский район), который был обнаружен еще Сергеем Руденко в середине прошлого века. Найденные там уникальные предметы уже стали украшением Эрмитажа.

- В те далекие годы была довольно ограниченная методика, поэтому только сейчас мы с коллегами можем провести доисследование. Сейчас специалисты производят извлечение из раскопанных погребальных комплексов срубов. Далее они реставрируются и снова собираются. Уже два таких сруба были доставлены в музей Горно-Алтайска, - говорит Молодин.

В Алтайском же крае основное поле работы археологов – это Солонешенский, Чарышский и Краснощековский районы. Интерес к этой территории заключается в относительно недавнем открытии, что именно здесь давным-давно совместно обитали денисовцы и неандертальцы.

- Несмотря на то, что они взаимодействовали между собой, они смогли сохранить свои исконные культурные традиции, - рассказывает Михаил Шуньков. – Но еще более интересно их биологическое взаимодействие между собой, которое оказало очень важное влияние на формирование современного человечества.

Кроме того, большой блок занимает изучение естественной истории Алтая. Речь идет о природных экологических условиях, в которых обитали древнейшие популяции, как они адаптировались к изменяющимся природным условиям и многое другое.

Наследие принцессы

Даже спустя много лет людей до сих пор будоражит история с Принцессой Укока. Однако, по словам академика РАН Вячеслава Молодина, масштабные работы на плато давно не ведутся. Так что о каких-то уникальных открытиях говорить не приходится. Тем не менее, есть и другие новости: последнее, чем занимались ученые на данной территории – это изучение наскальных изображений. И это не менее важно, чем сама Принцесса.

- Одно из главных достижений прошлых лет – это открытие на Укоке древнейшего пласта наскальных рисунков во всей северной Азии. Есть такое место – Калгутинский рудник и на этом памятнике сосредоточены очень древние наскальные изображения, - рассказывает академик. - Буквально в позапрошлом году мы работали там вместе с французскими коллегами и открыли новые рисунки. А итогом этих работ стала обобщающая статья, которая позволила нам поставить вопрос о выделении отдельного стиля в наскальном искусстве - Калгутинского.

А вот раскопки на Укоке не ведутся с 90-х годов и пока они запрещены. Ученые крайне разочарованы этим решением.

- Глобальное потепление приведет к тому, что многие памятники с мерзлотой просто перестанут существовать. Она растает… Мы ставили этот вопрос уже несколько десятилетий, но пока ситуация остается прежней, - подытоживает Вячеслав Иванович.

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