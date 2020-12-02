Археолог, нашедшая Принцессу Укока, сделала очередное уникальное открытие

Захоронение вождя (фото: скриншот видео ГТРК-Новосибирск)

Известная в Сибири археолог Наталья Полосьмак, отыскавшая в 1993 году Принцессу Укока, в этом году сделала очередное сенсационное открытие - в Катандинской долине Усть-Коксинского района экспедиция ученых нашла погребение древнейшей афанасьевской культуры.

Спустя тысячелетия, невооруженный взгляд обывателя неспособен разглядеть в долине что-либо ценное. Только специалисты могут практически безошибочно начать раскопки и найти что-то уникальное. Экспедиция новосибирских ученых, в числе которых вновь оказалась Наталья Полосьмак, прямое тому подтверждение.

Большой Катандинский курган был обнаружен археологом, востоковедом, этнографом и педагогом Василием Радовым еще в 1865 году. Тогда он впервые обнаружил подкурганную мерзлоту, благодаря которой сохранились уникальные изделия из ткани, кожи, дерева. Спустя многие годы исследования не прекращаются, и каждая очередная находка добавляет новые знания, в частности, об афанасьевской культуре.

Останки вождя

В последней экспедиции Наталья Полосьмак вновь принимала участие. Уже 30 лет она занимается исследованием пазырыкской культуры и за эти годы ею сделано немало открытый. Вот и сейчас археологи отыскали в кургане уникальные предметы. Некоторые из них практически не пострадали от времени.

В их числе курильница – глиняная чаша для благовоний. На ней присутствует орнамент в виде средиземноморской раковины. Более тщательные лабораторные исследования показали, что следов горения на стенках нет. Соответственно, по назначению ее не использовали. Так для каких же целей – остается загадкой.

Зато повезло с могильной ямой кургана – в нем под толщей земли оказался скелет человека. Поверх костей были обнаружены останки деревянной конструкции. Возможно это погребальный сруб.

Сам скелет сохранился в полном анатомическом порядке. Он был усыпан охрой. Для древних людей она считалась символом крови или вечной жизни. Было поверье, что человек не умирает, а просто переходит для существования в иной мир. Именно поэтому в могилу помещали некоторые предметы обихода, ведь усопшему они могли еще понадобиться.

Единственная часть скелета, которая оказалась повреждена – это череп. Причем вандалами оказались вовсе не люди, а обычный суслик. Впрочем, это не самая главная потеря. Так как в могиле нет мерзлоты, шанс найти органические свидетельства ушедшей эпохи не представляется возможным. Получается, что часть информации по-прежнему будет скрыта.

Переписали историю

Многие предметы обихода тоже плохо сохранились, хотя археологи отметили, что их было много.

- Погребение было полностью заполнено многочисленными вещами. Скорее всего там берестяные туески, он (погребенный вождь. – прим.ред.) был в прекрасной одежде, потому что они были охотниками. Так как тут был суровый климат, наверняка там были и шубы из меха, но все это исчезло, - цитируют Наталью Полосьмак «Вести Новосибирск».

Да, курган был частично разграблен, возможно, поэтому предметы одежды не сохранились, и, тем не менее, по найденным останкам посуды удалось установить, что все это относится не к пазырыкской культуре, а к афанасьевской. В частности, для их времени были характерны предметы обихода яйцевидной формы с рисунком «елочка». Так они имитировали плетение.

Размер скелета – еще одно доказательство той эпохи. Люди того периода считаются великанами – их рост почти всегда составлял до двух метров. Причем высокими были и мужчины, и женщины.

Курильница из погребения (фото: скриншот видео ГТРК-Новосибирск)

В совокупности, все эти факты переписали историю. С 19 века считалось, что первыми Катандинскую долину освоили пазырыкцы 2,5 тысячи лет назад. Теперь же доказано, что их опередили афанасьевцы. То есть это произошло пять тысяч лет назад.

- То, что мы нашли в этой долине памятник той культуры, которой здесь никогда не было, очень интересно. И то, что мы удревнили появление человека в этих местах до 3-го тысячелетия до нашей эры, тоже очень любопытный факт, - добавляет Наталья Полосьмак.

Получается, что афанасьевцы стали первыми представителями европейской расы на территории южной Сибири. Есть даже некоторые предположения, что именно они первыми придумали ложки, которыми и в наше время пользуется большинство населения земного шара. Много тысячелетий назад их изготавливали из рогов козлов и баранов именно на территории современной Республики Алтай.

Прожили люди той эпохи тысячу лет, после чего исчезли бесследно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Малахов разбирался в мистических тайнах алтайской и кемеровской принцесс

Ведущий Андрей Малахов в передаче «Прямой эфир» попытался сравнить истории о находке принцессы Укока в Республике Алтай и Тисульской принцессы из Кемеровской области. Некоторые сходства ему удалось отыскать (подробнее)