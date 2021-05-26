В Барнауле девочки-подростки изнасиловали школьницу и отправили видео матери пострадавшей

Сейчас с подозреваемыми девочками работает инспекторы по делам несовершеннолетних Фото: Олег УКЛАДОВ

ЧП с изнасилованием школьницы произошло в Барнауле 23 мая. Трое девочек-подростков, старшей из которых всего 14 лет, садистки расправились с другой школьницей из их же школы. Как пишет канал Unusual Crimes Barnaul, ученицы одной из школ Октябрьского района Барнаула сначала затащили свою жертву в заброшенное здание, затем толпой избили, а после изнасиловали пластиковой бутылкой. Весь происходящий ужас они сняли на камеру мобильного телефона и отправили видео издевательств матери потерпевшей девочки. Причина разборок пока что неизвестна.

Мать девочки сразу же отправилась в отдел полиции по Октябрьскому району и написала заявление. В управлении следкома по Алтайскому краю рассказали, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Однако уголовная ответственность наступает лишь с 14 лет, и если вина школьниц будет доказана, то лишь старшая из них сможет в полной мере ответить за преступление.

Канал уточняет, что сейчас с подозреваемыми девочками работает инспекторы по делам несовершеннолетних. Источник «Комсомолки» добавил, что у старшей из них уже были приводы в полицию.

Тем временем, в городском комитете по образованию уже официально прокомментировали ситуацию.

- Ситуация, произошедшая с несовершеннолетней учащейся СОШ, связанная с нарушением прав ребёнка, подтверждается. В результате просмотра видео, направленного 25.05.2021 родителями класса, в котором учится пострадавшая несовершеннолетняя, директору учреждения, очевидно, что инцидент произошёл за пределами школы в заброшенном здании. Со слов родителей это произошло 23.05.2021 вечером, - отметили в ведомстве.

25 мая в школу обратились родители потерпевшей девочки, где им рекомендовали идти в полицию. В образовательной организации сейчас проводится проверка, в результате которой сотрудника комитета выяснят причины и условия, способствующие совершению преступления. По итогам проверки пообещали принять меры.

В настоящее время следователями СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту совершения иных насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки.

- Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в ведомстве.