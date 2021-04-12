Алтайский Следком возбудил уголовное дело о халатности при расселении из аварийного жилья

Следователи уже осмотрели аварийное жилье Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае правоохранители возбудили уголовное дело по статье о халатности после сообщений о том, что для переселения жильцов аварийного дома в Бийском районе предоставили помещение, не пригодное для проживания. Об этом сообщает краевой Следком.

– Следователи провели осмотр аварийного жилья, а также помещения, в которое планируется переселить людей. Сотрудники СК встретились с инициативной группой жильцов, – отметили в ведомстве.

По данным следствия, в 2018 году двухэтажный многоквартирный дом в поселке Боровой признали аварийным и подлежащим сносу в марте этого года. Однако он не вошел в перечень аварийных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки по программе переселения.

– При этом должностные лица администрации Малоугреневского сельского совета Бийского района не предприняли достаточных мер по предоставлению жильцам иных жилых помещений, пригодных для проживания, – утверждают в алтайском Следкоме.

Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств по этому уголовному делу.

Ранее мы писали о том, что в интернете опубликовали видеообращение жильцов аварийного дома в поселке Боровой Бийского района, в котором они попросили помощи у президента Владимира Путина и губернатора Виктора Томенко. Ситуацию взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.