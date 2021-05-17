«Это убийство». Алтайский ученый-ботаник прокомментировала варварскую обрезку деревьев в Барнауле

На пр. Строителей обрубили 15 молодых яблонь. Фото: Александр Деринг

Садистский подход к обрезке деревьев до пеньков в очередной раз шокировал барнаульцев. На этот раз у горожан сердце кровью облилось от вида яблонь в сквере на проспекте Строителей. Насколько оправдана такая тотальная обработка и кто за этим стоит – в материале «КП».

Яблоку упасть… уже не получится

Обрезанные «налысо» деревья в Барнауле – уже привычное явление. Так, в апреле горожане остались недовольны санитарной обрезкой насаждений у школы «Сигма» на Антона Петрова. Теперь под нож попали совсем молодые яблоньки в сквере возле Алтайской краевой детской библиотеки им. Н.К. Крупской на проспекте Строителей.

– Дичь! Зачем и кому это надо? Просто осваивать бюджет? Все благоустройство сводится к срезке деревьев и их побелке и бордюров. Сколько можно? 30% срезки веток уже приводят к болезни и гибели деревьев! Безграмотно и преступно! – написал на своей странице «ВКонтакте» барнаульский архитектор Александр Деринг.

На этот же сквер внимание активист Юрий Красильников.

– Не смотря на то, что идет голосование «Какую территорию в Барнауле благоустроить», конкретно на Строителей уже начали. Как всегда через всем известное место - через пеньки молодых здоровых деревьев... – написал Красильников в своем посте на странице в Facebook.

«Это не стрижка, а издевательство»

Таким подходом к обрезке деревьев возбудилась и профессор кафедры ботаники АлтГУ Татьяна Терехина.

– Ужасно, я видела фото в интернете… Это не обрезка, они погубили деревья. Стричь нужно, сохраняя крону, чтобы дерево ветвилось. А это не стрижка, а издевательство, – отметила Татьяна Терехина в разговоре с «КП». – Еще у «Сигмы» постригли ужасно, это убийство. Если и делать, как они говорят, омолаживающую обрезку, то нужно обрабатывать места сруба, хотя бы закрасить. Если не обработать, туда попадут грибы и все погибнет. Это шокирует, мягко говоря.

По словам Татьяны Терехиной, некоторые деревья просто перестают расти после такой обрезки. Часто омолодить пытаются тополя, но они в целом быстро стареют, и обрезка не помогает.

– Сколько я таких деревьев видела… У школы №59, например, спилили крону, и дерево больше не растет, – говорит профессор. – Я понимаю, нужно убирать гнилые, сухие веточки, но нужно, чтобы этим занимался профессионал.

Тайный садовод-вредитель

По какому принципу выбирали деревья для обрезки, неясно. Кто провел работы, тоже пока не выяснилось. В мэрии заявили, что горадминистрация не имеет к этому отношения.

– Обрезка молодых яблонь ни комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, ни «Горзеленхозом» не производилась. На сегодняшний момент администрацией Железнодорожного района направлен запрос в полицию с целью выявления лица, совершившего обрезку деревьев в сквере на пр. Строителей между домами №21 и 25, – рассказала «КП» председатель комитета информационной политики администрации города Барнаула Екатерина Андреева.

Пока полиция ищет этого неизвестного садовода-вредителя. Самое печальное, что если эти обрезанные 15 яблонь погибнут, их не будут возмещать. В мэрии объяснили это тем, что работы проведены неустановленными лицами, поэтому «администрацией Железнодорожного района, на чьей территории совершена обрезка, не планируется возмещение насаждений в случае их гибели».

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