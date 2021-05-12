В лес с линейкой: минприроды пояснило, грибы какого размера можно собирать

Согласно новому приказу, в промышленных масштабах можно собирать грибы только на арендованных участках Фото: Анна СЕМИНА

Этой весной минприроды РФ огорошило россиян сообщением о том, что ведомство издало приказы о том, как теперь следует собирать грибы, ягоды и березовый сок и кто может это делать. Возникло много споров и разногласий, но минприроды Алтайского края дало пояснения.

Суть новых требований заключалась в том, что отныне березовый сок можно будет собирать только на специально арендованных участках леса, а по грибы придется ходить только с линейкой, так как лисички, сыроежки, маслята и опята можно собирать только если их шляпка не менее 1,5 см в диаметре, а у груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберезовиков и подосиновиков – не менее 2,5 см.

В региональном министерстве природных ресурсов и экологии дали пояснения – все не совсем так и обычным людям, которые не занимаются промышленной заготовкой даров леса, новые правила практически не касаются.

- В приказе Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 июля 2020 г. № 494 «Об утверждении правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений» речь идет о том, что заготовка представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием, хранением и вывозом этих пищевых лесных ресурсов. Эти правила регулируют исключительно предпринимательскую деятельность. Граждане по-прежнему беспрепятственно могут заготавливать грибы, ягоды и березовый сок для собственных нужд, - говорит и.о. начальника отдела организации и обеспечения использования лесов управления лесами Минприроды Алтайского края Сергей Ющенко.

Действительно, для того чтобы заготавливать березовый сок, лекарственные травы и грибы в промышленных масштабах, необходимо брать лесной участок в аренду. А для этого требуется подать заявление в министерство природных ресурсов. После того, как все документы будут собраны – будет объявлен аукцион на право заключения договора аренды. Принять участие в торгах может любой желающий.

Что же касается сбора грибов, березового сока и ягод для души, то для граждан нет никаких ограничений. Они могут свободно и бесплатно находиться в лесах и заниматься заготовкой.

- Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно, - подчеркивают в минприроды.