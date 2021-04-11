Барнаульцы возмутились санитарной обрезкой деревьев у школы

По их словам, это варварство по отношению к природе Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула остались недовольны санитарной обрезкой деревьев у частной школы «Сигма» на улице Антона Петрова. Такая «работа», по словам горожан, говорит о варварском отношении к природе.

- Когда за такое будут наказывать и штрафовать? Когда закончится это варварство? Когда изменится экологическая культура ответственных лиц в госорганах и руководителей организаций, просто у населения? Когда начнут ценить главный генератор кислорода и фильтр для очищения воздуха в черте городе - деревья? – негодует подписчик паблика «Барнаул 22».

Барнаулец добавил, что если обрезка деревьев – дело руководства школы, то «страшно доверять управление школьными знаниями и воспитанием детей и подростков таким школьным взрослым начальникам». В комментариях многие согласились с мнением горожанина и призвали власти задуматься о том, как не эстетично смотрятся деревья после обрезки.