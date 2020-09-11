После ЧП на Алтае туристы возвращаются назад с трупом товарища

Трагедия произошла в Усть-Коксинском районе на реке Нижний Кураган. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во время сплава по реке в Республике Алтай погиб турист из Новосибирска. Сейчас участники этой незарегистрированной туристической группы движутся к ближайшему населенному пункту вместе с телом погибшего. Каждый день они выходят на связь со спасателями. Об этом “Комсомольской Правде" – Барнаул” сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Что случилось с туристами

Трагедия произошла в Усть-Коксинском районе на реке Нижний Кураган. Там перевернулся катамаран, один из участников группы погиб, предположительно получив черепно-мозговую травму. Известно, что остальные пять участников группы не пострадали, их жизням и здоровью ничего не угрожает. О случившемся в МЧС сообщили 9 сентября.

Участники группы смогли самостоятельно достать тело погибшего на берег и подготовить его к транспортировке до ближайшего населенного пункта - Катанда. Уже на следующий день к месту происшествия прибыли два егеря Катунского биосферного заповедника на лошадях.

Туристы соорудили носилки из одного из катамаранов, куда и поместили труп. Сейчас они движутся вниз, спускаются с высокогорья и идут по направлению к населенному пункту. Навстречу к участникам группы из села Катанда выехали два местных жителя и семь лошадей для транспортировки тела и снаряжения группы. Также с ними прибудут два полицейских на лошадях, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Сотрудник МЧС. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Как себя чувствуют участники группы

У туристов есть спутниковый телефон, они экономят заряд и по мере необходимости звонят спасателям. Из одного из разговоров стало известно, что в настоящий момент бедствий группа не терпит, питание и все необходимые вещи имеются.

В пресс-службе уточнили, что МЧС России проводит поисковые спасательные работы с участием авиации, когда туристам требуется срочная эвакуация или когда кому-то из людей нужна экстренная медицинская помощь

– Ни того ни другого в данном случае не требовалось. Туристы выходят с нами на связь, у нас есть аудиозаписи разговоров, где они рассказывают, какова у них обстановка. У них есть запас продуктов и питание. Никто из остальной группы не пострадал, травмированных нет. Они спокойно в своем ритме движутся пешком, – рассказала Светлана Ляшко, начальник пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай.

Отметим, что когда туристы доберутся до населенного пункта, то продолжат путь на автомобиле.

Не первый случай

Напомним, ранее на Алате уже происходили несчастные случаи. Так 1 августа течение реки Шавла в Кош-Агачском районе унесло жизнь женщины. Туристка с группой сплавлялась на катамаране. После неудачного поворота плот перевернулся и, несмотря на экипировку, женщина утонула.

Кроме того, 3 сентября в районе села Элекмонар туристка решила устроить заплыв по Катуни, но не справилась с течением и утонула. Незадолго до того, как женщина отправилась на покорение горной реки, она сняла видео, в котором предрекла свою смерть: «прибьет к тем камням через пару дней». Подробнее здесь.

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– Всем туристам, желающим совершить горный или водный поход на территории Республики Алтай рекомендуем обязательно регистрироваться в Главном управлении МЧС России по Республике Алтай и страховать группу на случай необходимости эвакуации с привлечением авиации, – призывают в ведомстве.

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