На Алтае школьники нашли гранату и оставили ее на лавочке

Подозрительный предмет изучили саперы. Фото: МУ МВД России «Бийское»

В Бийске школьники нашли на территории бывшего военного городка предмет, похожий на гранату. Подростки сразу же позвонили в полицию, а находку оставили на лавочке. На место выехала следственно-оперативная группа, которая оцепила территорию.

Подозрительный предмет изучили саперы ОМОНа. К счастью, печальных последствий удалось избежать, и никто не пострадал. Выяснилось, что дети нашли учебно-осколочную гранату РГ-42 без взрывателя, она не представляла угрозу.

– Сотрудники правоохранительных органов обращаются к жителям города: при обнаружении подозрительных предметов не трогайте и не переносите их в другое место. Незамедлительно позвоните в полицию и дождитесь прибытия оперативников. Не подпускайте посторонних к предмету, – отметили в пресс-службе МУ МВД России «Бийское».

Ранее мы сообщали, что 19 февраля здание федеральных приставов в Барнауле оцепили из-за сообщения о минировании. Людей экстренно эвакуировали. Тогда звонок поступил на телефон доверия приставов. Неизвестный мужчина сообщил, что в здании заложена бомба и бросил трубку. В итоге здание исследовали специалисты, никаких подозрительных предметов не обнаружили: тревога оказалась ложной.

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