На место вызвали полицию и МЧС. Фото: Олег УКЛАДОВ

В пригороде Барнаула обнаружили гранату. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Barnaul 22».

– На выезде из поселка Авиатор обнаружена учебная граната. Вызвали полицию и МЧС... - сообщают очевидцы в паблике.

В итоге граната оказалась учебной. Участок, на котором обнаружили снаряд, перерыли, но больше ничего не нашли.

Напомним, в Республике Алтай 27-летний местный житель пойдет под суд за то, что подкинул полицейским гранату, хотя оказался всего лишь муляж. Дело возбудили по статье 213 УК РФ – хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.