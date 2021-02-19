Здание судебных приставов в Барнауле оцеплено из-за сообщения о минировании

Оцепление здания приставов в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

Здание федеральных приставов в Барнауле оцеплено из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает корреспондент «КП-Барнаул» Анна Семина с места событий. В ведомстве должна была состояться отчетная пресс-конференция, однако поступило сообщение о минировании.

- Людей экстренно эвакуировали. Сейчас ждут специальную группу. Кинологи уже здесь. Сейчас будут обследовать два здания. Сколько времени это может продлиться – неизвестно, - сообщает корреспондент.

На месте уже находятся сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС.

Как стало известно «КП-Барнаул», звонок поступил на телефон доверия приставов. Неизвестный мужчина сообщил, что в здании заложена бомба и бросил трубку. Сейчас выясняют, кто это был. Если сообщение окажется ложным, звонившему грозит уголовная ответственность по статье 207 УК РФ.