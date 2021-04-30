Какие дороги обновят в Алтайском крае в 2021 году

Более 100 объектов отремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2021 году в Алтайском крае продолжат приводить в порядок трассы. На ремонт и содержание дорог региона потратят более 13 млрд рублей. О том, какие именно работы проведут, во время пресс-конференции 30 апреля рассказал министр транспорта региона Александр Дементьев.

Обновление дорог

– Средства дорожного фонда будут направлены на продолжение работ по приведению в нормативное состояние опорной сети, по которой проходит максимальное количество общественного транспорта, перевозят грузы, т.е. там максимальная интенсивность движения, – пояснил министр.

В частности, дорожники продолжат работы по направлениям в сторону Камня-на-Оби, Змеиногорска. Также ремонтируют дорогу от Бийска в сторону Солтона, приступают к работам на дороге по прямому направлению от Белокурихи в сторону Чарыша.

Более 100 объектов отремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели выделили более 4 млрд рублей.

Только в Барнауле приведут в порядок 24 участка улиц. Кроме того, значимыми будут работы на двух мостах - на улице Челюскинцев и Мамонтова в поселке Власиха. Другой масштабный объект – строительство автомобильной дороги по проезду Северному Власихинскому от улицы Попова до проспекта Энергетиков.

В Новоалтайске по нацпроекту обновят три объекта общей протяженностью более 7 км, а в Бийске – 11 участков дорог.

– На краевой сети работы будут проведены на 65 объектах протяженностью в 238,37 км. Наиболее крупными станут Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород-граница Республики Казахстан, Мартыново-Тогул-Залесово, подъезд к с. Санниково, Повалиха-Первомайское-Журавлиха-Шатуново-а/д К-04, – добавили в минтрансе края.

Ремонт дорог Фото: Олег УКЛАДОВ

Ремонт Старого моста

Специалисты продолжает капитальный ремонт Старого моста через Обь в краевой столице. В настоящее время работы на объекте выполнили уже на 72%

– Практически все основные работы по монтажу балок и металлических конструкций завершены. Сейчас идет устройство гидроизоляционных и защитных слоев, весь комплекс работ. Насколько знаю, по планам все работы должны завершить в полном объеме до конца года, – сказал министр.

Напомним, ранее мы сообщали, что летом дорожники планируют приступить к укладке асфальтобетонного покрытия и установке элементов обустройства. Кроме того, в этом году дорожники обновят покрытие на отрезке от Чуйского тракта до моста и построят здесь новые линии электроосвещения. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Новые автобусы

В этом году муниципальным районам края выделят 300 млн рублей субсидий на приобретение автобусов.

– Проблема транспортного обслуживания по внутри муниципальным перевозкам стоит достаточно остро. В течение последних лет мы ее достаточно глубоко проанализировали. За последние 5 лет из 17 муниципальных образований поступило 60 жалоб, – сказал Александр Дементьев.

Сейчас специалисты занимаются сбором заявок, определяются с количеством и видом транспорта, который передадут в муниципалитеты.

Ремонт дорог Фото: Олег УКЛАДОВ

Итоги прошлого года

Отметим, что на развитие дорожного хозяйства региона в 2020 году дополнительно выделили из федерального бюджета около 2 млрд рублей. В итоге сумма дорожного фонда составила 13,3 млрд руб. В нормативное состояние приведено почти 900 километров автодорог и 17 мостов.

Одним из важнейших событий 2020 года стала передача в федеральную собственность автодороги от Барнаула до границы с Республикой Казахстан. Это сделали раньше срока.

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