Начался ремонт подъездной дороги к Старому мосту в Барнауле

Рабочие отремонтируют участок до улицы Воровского Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле начался капитальный ремонт подъездной дороги к Старому мосту на улице Парфенова. Его планируют завершить в конце года, сообщает мэрия.

- Рабочие отремонтируют участок до улицы Воровского. Эта дорога - единственный подъездной путь к мосту, - отметили в горадминистрации.

Сейчас проводят фрезерование асфальта и подготавливают дорогу к установке новых бордюров.

Работа идет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Также по этому проекту ремонтируют еще три участка: дорогу по проезду Северному Власихинскому и мосты через реку Власиха на улице Мамонтова и через Барнаулку на улице Челюскинцев.

Всего в этом году по нацпроекту отремонтируют 23 участка на сумму 907,2 млн рублей.