В Бийске приостановили работу автобусного маршрута №55

Со вчерашнего дня маршрут не работает Фото: газеты «Бийский рабочий»

Администрация Бийска подтвердила информацию о временном закрытии автобусного маршрута №55, сообщает «Бийский рабочий».

- В настоящее время все перевозки по этому маршруту – незаконны, - заявляют городские власти.

Дело в том, что 29 апреля пассажирские перевозки по данному маршруту приостановлены до проведения конкурсных процедур. В мэрии также заявили, что в Арбитражном суде Алтайского края было рассмотрено гражданское дело по иску бийских предпринимателей к Администрации города Бийска и ООО «Авторем», непосредственно занимающейся перевозками. Требования сходились к тому, чтобы заключенный ранее контракт признали недействительным. Суд согласился с их доводами и договор пришлось разорвать.

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