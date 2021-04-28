На Алтае обнаружили уникальную деревянную мельницу XIX века

Дереву, из которого сделана мельница, более 200 лет. Фото: АКОО «Территория»

В деревне Назаровка Михайловского района обнаружили деревянную ветряную мельницу XIX века. Об уникальной находке «Комсомольской правде – Барнаул» рассказал архитектор Александр Деринг.

Команда алтайской краевой общественной организации по охране памятников истории и культуры «Территория» во главе с Александром Дерингом случайно нашла информацию об этой мельнице. Вскоре они решили специально съездить на место, чтобы посмотреть на объект своими глазами.

Мельница. Фото: АКОО «Территория»

– Уже когда я увидел мельницу издалека, у меня сильно заколотилось сердце. Давно занимаюсь историческими объектами, но этот произвел на меня сильное впечатление. Другой такой мельницы с уникальной поворотной конструкцией в Алтайском крае точно нет, – поделился Александр Деринг.

По его словам, сохранить объект удалось благодаря неравнодушному фермеру. Он усилил фундамент, и мельница продолжает стоять, однако требует реконструкции, реставрации. Дождь и снег постепенно разрушают конструкцию.

– Я не мог себе представить, сколько чувств вызовет у меня встреча с этим сохранившимся чудом. Старое дерево, которому более 200 лет, мощь конструкции мельницы, ее архитектура ошеломляют. Едва скинув рюкзак, кинулся замерять и зарисовывать. Видимо выработанный с годами инстинкт реставратора и страх это потерять сделали свое дело, – добавил архитектор на своей странице в Instagram.

По собранным материалам уже можно начать восстанавливать мельницу. Александр Деринг говорит, что теперь главная цель команды АКОО «Территория» – подать документы в Алтайохранкультуру для того, чтобы этот уникальный объект культурного наследия взяли под охрану.

Мельница. Фото: АКОО «Территория»

Напомним, ранее мы сообщали, что археологи Горно-Алтайского государственного университета сообщили о первых результатах исследования средневекового поселения у села Купчегень. Ученые обнаружили там фрагменты керамических сосудов, кости животных и многое друго. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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