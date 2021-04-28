На Алтае будут судить 43-летнюю женщину за истязание приемных детей

Всего в 2020 году от преступных посягательств со стороны усыновителей, опекунов и попечителей пострадали 13 детей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае расследуется очередное уголовное дело об истязании детей опекунами. На этот раз дело возбудили против 43-летней женщины из Камня-на-Оби, которая полтора года избивала и оскорбляла 12-летнего мальчика. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

- В замещающей семье воспитывались еще двое детей 14 и 10 лет. Все они изъяты и помещены в специализированный детский центр, а следователями проверяется причастность подозреваемой к совершению преступлений в отношении всех детей, находившихся у нее под опекой, - пишет ведомство.

Для сельской местности пособия, которые выплачивают на приемных детей - серьезная прибавка. Выплаты на одного ребенка могут составлять порядка 12-13 тысяч рублей в месяц. Это притом, что средняя зарплата в регионе всего около 30 тыс. рублей. Для многих это становится основным стимулом, чтобы взять на попечение детей.

Всего, по данным краевого министерства образования, в 2020 году в замещающие семьи передали 842 ребенка, из них 47 вернули в центры помощи.

Об издевательствах стало известно случайно, старший мальчик начал периодически убегать из дома, им занимались полицейские. После его очередного ухода он рассказал о невыносимых условиях в семье – об издевательствах, о том, что их заставляли работать на огороде, пасти коз, вести домашнее хозяйство независимо от погоды и времени года. У них практически не оставалось времени на общение со сверстниками.

Детей систематически избивали. Летом 2020 года 12-летний мальчик выполнял работу по дому, но приемная мать оказалась недовольна качеством, поэтому взяла ведро и ударила им по голове ребенка так, что оно сломалось. Порка была постоянной, били в основном, по лицу и телу, от этого на теле остались шрамы. Рассказать об этом дети боялись.

Сейчас приемная мать и ее муж отрицают, что били детей – они утверждают, что их оговорили. Стоит отметить, что в 2016 году в отношении опекунши было возбуждено уголовное дело за побои, которые она нанесла приемной девочке. Тогда ей удалось уйти от наказания, так как дело было прекращено в связи с декриминализацией статьи. А спустя пару лет, ей передали под опеку еще двоих несовершеннолетних детей.

Почему так произошло, проверяет следком. Чиновников проверят на предмет надлежащего исполнения обязанностей по контролю за замещающими семьями. Сейчас также решается вопрос о том, чтобы отправить женщину-опекуна в СИЗО. По данным краевого следкома, в 2020 году от преступных посягательств со стороны усыновителей, опекунов и попечителей пострадали 13 детей.

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