Пора чистить «перышки». Барнаульцы - о плюсах и минусах клининга

Коты не любят шумную уборку, зато любят нежиться в чистых раковинах. Фото: из личного архива

На этой неделе по православной традиции отмечается Великий Чистый четверг. С давних пор в этот день принято не только очищать душу усердными молитвами, но и освобождаться от хлама в доме.

«В детстве мы всей семьей перед Пасхой наводили идеальный порядок, все перемывали, вычищали, ненужное выбрасывали», - вспоминал в интервью "Комсомолке" Митрополит Сергий.

Однако жизнь нынешняя настолько бывает закручена, что иногда нет ни времени, ни сил на генеральную уборку. А блеска хочется. И его обещают за ваши денежки различные клининговые компании. Накануне Чистого четверга мы решили узнать отзывы барнаульцев, которые обращались в местные клининговые фирмы.

Ирина: «Советую контролировать»

- Мы в семье дважды обращались к услугам по уборке помещения. Первый раз, когда продавали однокомнатную квартиру, потом, когда въезжали в трехкомнатную. Второй раз я была довольна больше. В однокомнатной мне нужно было отмыть кафель от известкового налета. Они обтерли, а известковый налет не смыли. Не было нормальных средств. Взяли в итоге пять тысяч рублей за уборку. Вторая бригада приезжала со своими моющими средствами, и это были профессионалы, которые вымыли за семь тысяч рублей стены, окна, потолки, шкафы полы, плинтусы, кафель, ванну. И это было очень удобно. Кстати, я сейчас еще планирую обратиться к человеку, который позиционирует себя как специалист, помогающий избавиться от хлама, даже крупы перебирает, гардероб и т.д. Мне это необходимо. Иногда в одиночку сложно выбросить что-то. Услуга эта стоит 2500 рублей и пока что в городе не очень распространена.

Эмилия: «Нашли дешевле на «Авито»

- Во время ремонта мы меняли в доме электропроводку, а сами понимаете – это нескончаемый поток пыли. Она везде. Было страшно не убираться, а просто ходить по квартире, тем более что ни один обычный пылесос не потянет такую грязь. Поэтому решили вызвать клининговую компанию. Если смотреть крупные компании, то за полную уборку после ремонта они просят не меньше 6-8 тысяч рублей - у них есть специальный пылесос и другая современная техника, способная убрать все последствия ремонта. Но это для нас было дорого. Поэтому просто зашли на «Авито» и посмотрели частников, нашли вариант за три тысячи рублей. Договорились быстро. Приехала женщина с большой сумкой тряпок и различной химии, убиралась она в итоге 7 часов, всю пыль убрала, как и договаривались. За такие деньги, я считаю, клининг – лучшее решение. Из минусов – не каждый оставит в своей квартире неизвестного человека, но мне на риск пришлось пойти, так как работа.

Мария: «Коричневый диван вдруг оказался белым»

- Мои родственники проживали на съемной квартире. Когда дядя умер, перевезли его супругу к родным. Перед тем, как сдать квартиру, решили отдраить полностью комнату, но сами понимаете – похороны, усталость и вообще отсутствие желания возвращаться в те стены. Поэтому заказали клининг. Работали две девочки, сделали все быстро. Результат был очевиден – серо-коричневый диван вдруг оказался белым, а заляпанные пятна на окнах исчезли, как будто их там не было. Из минусов – неизвестно, что за химия там используется и не опасна ли она. Тем, у кого есть животные, нужно серьезно подходить к этому вопросу.

Лариса: «Я бы сама неделю убирала»

- Мне девочки из клининга после ремонта убрали пыль, помыли окна. Я бы сама одна неделю все это убирала. Мне очень понравились, и цена была адекватная – три тысячи за такой объем работы.

Елена: «Обращалась напрямую к работнице»

- Я обращалась к специалистам по уборке лет шесть назад. Первый раз вызвала, потому что в квартире не жила, а должен был приехать сын и там пожить. Убирали очень долго, часов пять. Я уходила на это время. Вымыли все и окна и лоджию, там остекление девять метров длиной. Ковёр почистили. Все хорошо сделали. Но и денег заплатила семь тысяч, хотя квартира вообще почти новая была. Просто пыль, запах затхлости шерсть от кота и запах его... Второй раз вызвала другую фирму. Взяли около полутора тысяч. В этой же квартире. Мыть окна, кстати, я после приглашала сотрудницу из первой компании, взяв у нее номер телефона, минуя саму компанию – обошлось всего 500 рублей.

Анна: «Сделали невозможное»

- Клининговая компания клининговой компании рознь. Мы столкнулись с этим во время нашумевшей истории с известным гинекологом Надеждой Петровной Шадриной, которая умирала в захламленной квартире. Даже при наличии согласия оплатить любой ценник, лишь бы срочно привести квартиру в удовлетворительное санитарное состояние, компании отказывали. И только вмешательство городского отдела социальной защиты (договаривались они) позволило воспользоваться услугами клининга. И девушки из компании «Хозяюшка» за один день сделали невозможное. Я до сих пор безмерно им благодарна, так как находиться в тех условиях было тяжело и морально, и физически. Правда, потом пришла одна девушка-волонтер, пропиарилась и обхаяла их работу. Мол, совсем не так все сделали. Это очень покоробило.

«После уборки пришлось делать ремонт»

Просматривая отзывы на эту тему в сети, на сайтах клининговых компаний, мы увидели и отрицательные отзывы, к примеру такой:

- Заказывала уборку квартиры после ремонта. Сразу вроде бы грязи меньше, хотя на полу разводы. Я даже отзыв положительный дала. А потом началось... Захожу в туалет, открыта крышка унитаза. Пытаюсь ее закрыть. А крепление сломано. Вместо того, чтобы крышка плавно сама закрывалась, она теперь не держится. Крепление погнуто, прокладка лопнула. Ощущение, что на крышку с силой давили, пытаясь закрыть. Я сразу позвонила в компанию. Юля вернулась, все сфотографировала. Признала свою вину. Обещала чуть ли не унитаз восстановить. Пришлите, говорит чек. Я отправила, как увидели цифру 55 тысяч рублей, пыл поубавился. Говорю, хотя бы закажите запчасть и выполните ремонт. Со слов "заказали" через 2 недели будет 1,5 месяца. Дальше еще интереснее. Утром следующего дня смотрю на ламинат коридора. А он весь в желтых пятнах от химии. И в том числе круглый след от ведра. Обещали отчистить, но так никто и не появился. И, конечно, ведь химией просто разъело ламинат. По итогу пришлось менять 6 досок ламината. А это коробка почти (хорошо, хотя бы был в городе, а не под заказ) плюс оплата рабочим. Подоконник с улицы тоже после уборки был весь грязный и в желтых пятнах, но как ни странно, отмыла сама "Пемолюксом" в отличие от профессионалов. Итог - никогда ни за что больше не обращусь в эту компанию.

Совет эксперта

Договаривайтесь на берегу

- Если вы решили заказать клининг, то нужно, во-первых, посмотреть, насколько долго эта фирма работает на рынке, с какими клиентами работает, прочесть отзывы и рекомендации, - советует Галина Янченко, директор клининговой фирмы, зарекомендовавшей себя на рынке и работающей с корпоративными клиентами. - Иногда после прочтения отзывов уже становится ясно, стоит ли обращаться или же нет.

- Да, в сети на сайтах компаний есть некоторая часть ложных рекомендаций, написанных «себе любимым», - отметила Янченко. - Но стоит зайти на специализированные городские форумы, узнаете всю правду очень быстро. Профессионалы в ложной рекламе не нуждаются.

По словам Галины Янченко в солидных компаниях сначала в квартиру или офис приезжает менеджер и вместе с хозяевами оценивает объем работ. Это нужно, чтобы избежать недоразумений.

- Сейчас многие моют в квартирах окна, - говорит Галина Янченко. - Стандартная цена за окно - 300 рублей, за окно на лоджии - 500 рублей. Средняя цена уборки однокомнатной квартиры - 1500 рублей (есть и дешевле - 1200, есть дороже - 2000), плюсом может идти чистка духовки - 500 рублей, мытье холодильника - 300 рублей и т.д. При этом у хороших мойщиков есть все специальные средства и приспособления, - отметила эксперт. – Это, например, не просто салфетки, а особые салфетки для мытья окон и т.д.

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