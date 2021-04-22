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Общество22 апреля 2021 5:08

Около 15 тысяч барнаульцев выйдут на акцию «Чистый четверг»

Основные мероприятия перенесены на следующую неделю
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Общегородской субботник пройдет 29 апреля

Общегородской субботник пройдет 29 апреля

Фото: Анна СЕМИНА

Сегодня, 22 апреля, в акции «Чистый четверг» примут участие около 15 тысяч барнаульцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- К работам по наведению санитарного порядка в городе планируется привлечь не менее 15 тысяч барнаульцев - представителей общественных организаций и предприятий, студентов и школьников, специалистов управляющих компаний и жителей многоквартирных домов, - уточняют в мэрии.

В это же время, из-за плохой погоды общегородской субботник перенесен с 23 апреля на 29. Основные экологические акции по ликвидации свалок на прибрежной территории, на аллеях, скверах и т.д. также перенесены на следующую неделю.

Сегодня участники «чистого четверга» ограничатся мытьем лавочек, покраской урн, сбором листвы и мусора. Причем к наведению лоска может присоединиться каждый.