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Общество27 апреля 2021 3:45

Сына известного алтайского бизнесмена Андрея Степурко обвинили в хранении наркотиков

Дело строится на показаниях двух росгвардейцев, которые якобы видели, как он выбрасывает закладку
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Ближайшее судебное заседание состоится 29 апреля.

Ближайшее судебное заседание состоится 29 апреля.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сына известного алтайского бизнесмена Андрея Степурко обвинили в приобретении и хранении наркотиков. Его задержали во Власихе 29 июля прошлого года, на днях дело должен был рассматривать суд. Мы обратились в полицию, но там пояснили, что не могут комментировать ситуацию, так как дело уже в суде. Однако рассказать свое видение случившегося согласился адвокат обвиняемого Аркадий Козлов.

Оказался не в том месте?

28-летнему Матвею Степурко вменяют ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков). По версии дознания, он поднял закладку с кокаином в лесу около поселка Власиха, а когда машина такси, в которой он находился, была блокирована патрулем сотрудников Росгвардии, выкинул ее в окно.

- Рядом с тем местом, где сотрудники остановили машину, действительно обнаружилась закладка. Патрульные якобы видели, как мой подзащитный выбросил ее в окно автомобиля. Это все на чем строится обвинение. Сторона защиты полагает, что сотрудники Росгвардии просто знали, где лежит этот сверток и остановили машину такси ровно на этом месте. В том районе действительно часто делают закладки наркосбытчики. При обнаружении тайника-закладки остаётся только подождать, пока за ней явится наркопотребитель и задержать с поличным. Машину такси, в которой ехал мой подзащитный, остановили в надежде, что там окажется наркозависимый, но при нём ничего запрещённого при досмотре обнаружено не было. Тогда росгвардейцы ему сообщили, что видели, как он выбросил свёрток в изоленте красного цвета в окно и отвертеться не получится, - рассказал адвокат Аркадий Козлов.

Ленточный бор – излюбленное место закладчиков, сотрудники правоохранительных органов там постоянно дежурят, отлавливая наркоманов. Матвей Степурко уверяет, что поехал в лес за грибами - в прошлом году паблики были усыпаны фотографиями грибов – белых, подосиновиков и прочих. Но сотрудники полиции не поверили его словам.

Вопросы к доказательствам

Версия о том, что мужчина собирал грибы, действительно кажется не очень убедительной. Чтобы выяснить, кто говорит правду, провели экспертизы, которые показали, что на закладке не оказалось отпечатков пальцев, а обнаруженные единичные клетки эпителия не пригодны для исследования. Такое бывает в случаях, когда предмет продолжительное время пролежит под дождем и солнцем. При условии, что в тот день стояла жара, на свертке должно было остаться большое количество потожировых следов, если бы его держали в руках.

- В обвинительном акте говорится, что Матвей нашел закладку случайно в лесу (у него в телефоне не было ни фотографий, ни переписки с наркодилерами, ни подозрительных контактов), внутри свертка был кокаин – крайне редкий для нашего региона. Такие закладки «впрок» не делают, они идут под конкретный заказ. Если бы он нашел и развернул этот сверток, как ему вменяется, на руках должны были остаться следы вещества, но смывы с рук абсолютно чистые, - говорит адвокат Аркадий Козлов. - Более того, согласно заключению экспертизы обвиняемый не страдает наркоманией, а в крови не обнаружено следов наркотических средств и алкоголя. Мой подзащитный является спортсменом, как и все его братья.

Таксист, в машине которого был Степурко (ранее они не были знакомы), уверяет, что его пассажир ничего не выкидывал, а окна в машине были закрыты из-за того, что дорога пылила, а в салоне работал кондиционер.

Разобраться в этом противоречивом деле предстоит Индустриальному районному суду. Ближайшее судебное заседание состоится 29 апреля. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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