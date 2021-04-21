Министр спорта Алтайского края: Мы идем в Суперлигу-1

В решающем матче "Барнаул" обыграл "Чебоксарских Ястребов" со счетом 91:71. Фото: Дмитрий Евполов

Баскетбольный клуб «Барнаул» стал победителем мужского чемпионата России Суперлиги-2, переиграв в финале «Чебоксарских Ястребов».

- Следующий сезон баскетбольный клуб «Барнаул» играет в Суперлиге — 1. Эта наша общая большая заслуга и труд! Покажем всем, что такое Алтайский баскетбол? – говорят в баскетбольном клубе.

Это призыв ко всем: и к игрокам, и к болельщикам. К последним так вообще претензий нет: они были с командой на протяжении всего сезона. Что уж говорить о поддержке в финале – большая спортивная арена «Победы» была переполнена. Зрители стояли в проходах, на лестницах. А те, кто не смог добраться – следил за трансляцией онлайн. Даже губернатор отложил все свои дела и примчался на игру.

В итоге, «заруба» закончилась в нашу пользу: преимущество БК «Барнаул» составило +20 очков (хотя формально для победы было достаточно +11). На эмоциях в тот день, конечно, никто из руководства клуба и министерства не смог дать четкого ответа – будут ли дополнительные финансовые вливания, чтобы в следующем сезоне вступить в борьбу в Суперлиге-1. Накануне же все вопросы были сняты: министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев опубликовал на своей странице в Instagram ролик, в котором он ведет диалог с руководителем «Барнаула» Виталием Мантлером:

- Алексей, мы выиграли чемпионат! Ваш пас.

- Это крутая история! Мужики сделали свое дело на «отлично». Что с любовью болельщиков?

- Полный зал. Аншлаг. Вы все сами видели.

- Эту вершину удалось взять с четвертого раза.

- Спортивный принцип соблюден.

- Мы идем в Суперлигу-1!

Конечно, формально выиграть вторую Суперлигу действительно удалось с четвертого подхода. Но это именно для барнаульского баскетбола, так как юридически БК «Барнаул» к своему предшественнику «АлтайБаскету» не имеет никакого отношения. По большому счету сообщение о переименовании, появившееся в СМИ летом 2020 года было фейком. Так что нынешняя команда сделала это с первого раза – неплохое начало для молодого коллектива.

А вот что касается коллектива, то не исключено, что к следующему сезону состав будет пересмотрен, ведь усиление и тем более при повышении лиги – это обычная практика.

Пока «Барнаул» - это единственная алтайская команда, кому в текущем сезоне удалось продвинуться по «карьерной лестнице». Хоккеисты «Динамо-Алтай» не смогли стать обладателями Кубка федерации и взяли «бронзу». По озвученным ранее условиям минспорта – третье место не дает права в выходе в Чемпионат ВХЛ. А вот футболисты барнаульского «Динамо» еще продолжают борьбу. Правда, накануне, 20 апреля, они уступили на своем поле ульяновской «Волге» 0:1. Сейчас коллектив занимает шестую строчку турнирной таблицы. До конца турнира осталось девять игр.

Что касается конкретных цифр, то ранее министр спорта Алексей Перфильев заверял, что при удачном стечении обстоятельств «Барнаул» может рассчитывать на поддержку от ведомства в размере 30 млн рублей. Из которых треть должны получить от внебюджетных источников. Таким образом, бюджет команды на следующий сезон составит порядка 70 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Баскетболисты «Барнаула» стали чемпионами Суперлиги-2

В субботу, 17 апреля, в столице Алтайского края состоялось поистине эпохальное спортивное событие – баскетболисты «Барнаула» выиграли кубок Суперлиги-2 (подробнее)