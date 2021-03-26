Алтайский минспорт готов увеличить бюджет на хоккей и баскетбол на десятки миллионов

Пока наша команда уступает в полуфинальной серии Кубка Федерации (фото: пресс-службы ХК "Динамо-Алтай")

Тема увеличения финансирования команд-мастеров уже не раз поднималась и чем ближе конец сезона, тем вопросов становится все больше. На сегодняшний день министр спота Алтайского края Алексей Перфильев успокаивает: деньги будут.

Правда, есть небольшое условие – команды тоже должны доказать свою состоятельность. Сейчас как раз этим занимаются хоккеисты главной краевой команды «Динамо-Алтай». Если в плей-офф они выступят достойно, то прибавка к бюджету клуба может составить порядка 50 млн рублей.

- Нельзя входить в спортивный сезон, не понимая своих ресурсов при дальнейшем шаге. Мы все просчитали. Отсюда и цифра 50 млн рублей. Есть возможность небольших государственных ресурсов, но основная нагрузка ляжет на внебюджетку, - говорит министр спорта. – Если смотреть на год с политической точки зрения, то раз в четыре года просыпаются определенные силы, которые хотели бы о себе где-то заявить. Просчитав эту возможность, мы обратились к ним, но пока конкретных лиц мы не можем называть. Конечно, в этом списке есть всем известные лица, но есть и те, чьи имена не на слуху, но они оказывают не менее ощутимую поддержку.

Кто-то из спонсоров помогает команде не деньгами, а какими-то своим ресурсами – предоставляет инвентарь, страховки, лечение…

- Для нас было важно не просто сброситься деньгами, а вовлечь людей в процесс: административные решения, организационные вопросы и такая история должна сложиться вокруг каждой профессиональной команды, - говорит Алексей Перфильев.

В баскетболе на сегодняшний день примерно также: многие помогают «Барнаулу» не столько деньгами, сколько своими ресурсами.

- Фамилии там не звучные, но их помощь существенная, - добавляет министр. – Вокруг команды собран неплохой пул попечителей. Не надо всю нагрузку перекладывать на бюджет. Бюджет – это, скорее, история детско-юношеского спорта, массового спорта. Мы будем софинансировать профессиональные команды, остальное – сами.

Если все срастется, то на будущий год бюджет клуба может составить свыше 100 млн рублей. По мнению министра спорта, этого вполне достаточно, чтобы вступить в борьбу в Чемпионате ВХЛ. Но все будет зависеть от того, чем закончится для «Динамо-Алтай» розыгрыш Кубка Федерации. Он длится до четырех побед. На сегодняшний день уже прошли четыре встречи, и пока наш соперник – «Красноярские Рыси» - ведет со счетом 3:1. Следующая пара матчей состоится на главной ледовой арене Барнаула, и нашим хоккеистам придется постараться, ведь любая следующая игра может стать последней.

- Причем для общего понимания хочу подчеркнуть, что переход возможен только по спортивному принципу: занимаем в плей-офф первое место – мы в чемпионате, второе – думаем, третье – точно нет. Если въезжать, то только на «белом коне», - поясняет Алексей Перфильев.

В случае с баскетбольным клубом «Барнаул», который также успешно выступает в этом сезоне, надбавка может составить 30 млн рублей. Однако форсировать события и объявлять себя чемпионом пока рано. Как показывает практика, все, что происходит в регулярном чемпионате – остается там, в том числе все заслуги. К плей-офф команды, как правило, стараются усилиться и поэтому результаты могут быть совершенно неожиданными.

- Я бы поаккуратничал с амбициями, что мы сейчас всех разорвем, - добавляет министр.

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