Баскетболисты «Барнаула» стали чемпионами Суперлиги-2

Церемония награждения Фото: Анна СЕМИНА

В субботу, 17 апреля, в столице Алтайского края состоялось поистине эпохальное спортивное событие – баскетболисты «Барнаула» выиграли кубок Суперлиги-2.

- Финальная серия состоит из двух матчей, первую встречу баскетбольный клуб «Барнаул» провел в Чебоксарах, где уступил своему сопернику «Чебоксарским ястребам» со счетом 81:71. Это значит, что для победы в чемпионате нужно обыграть противника минимум +11, - подчеркивали в клубе.

Решающий матч Фото: Анна СЕМИНА

Так что настрой у барнаульцев был просто запредельный. Тем более с учетом поддержки болельщиков – они начали собираться в спорткомплексе «Победа» задолго до начала встречи. Коллектив сполна отблагодарил их за признание.

С первого же свистка подопечные Евгения Горева ринулись в бой. Без особого труда за пять минут встречи они уже ликвидировали необходимое отставание после первого матча, однако тренер «пернатых» взял тайм-аут и тем самым немного сбил настрой. Павел Кольцов нашел свою игру и быстро забросил две трешки, плюс бонусом получил штрафные. В итоге практически все преимущество барнаульцев сошло на нет – 14:12. Тем не менее, наши парни собрались и к первому перерыву сохранили за собой небольшой запас – 20:16.

Решающий матч Фото: Анна СЕМИНА

Со второй четверти в лидеры стал выбиваться наш Даниил Синегубов. По итогам встречи он смог набрать 35 очков! Как позже отметил тренер «Барнаула», игрок не только вошел в кураж, но и одноклубники поддержали его везенье и по возможности отдавали пасы ему.

Конечно, не все шло гладко, не все броски, в том числе штрафные, удавались. Тем не менее, к финальному свистку БК «Барнаул» набрал даже сверх необходимого для победы минимума – 91:71! Наша команда (с учетом истории БК «АлтайБаскет») с четвертого подхода смогла снять с себя «проклятие» второго места и выиграла Чемпионат России Суперлиги-2! Таким образом, клуб по спортивному принципу добился права в следующем сезоне выступать в Суперлиге-1. Тем более, что ранее, министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев заверил, что в случае победы ведомство окажет команде финансовую поддержку.

Церемония награждения Фото: Анна СЕМИНА

- Какие могут быть эмоции? Да счастливы все! Я вам обещал, что самое интересное будет в конце? Мы сделали это! Это общая заслуга, в первую очередь барнаульских болельщиков! Это все для них! Мы старались для них, - комментирует встречу главный тренер «Барнаула» Евгений Горев. – Мы ехали из Чебоксар с опасным настроением. Мы знали, что нас здесь «понесут». Но другого выхода, как выигрывать, просто не было. Ребята полностью отдались этой игре. Спасибо им большое.

- В первой половине матча Чебоксары неплохо себя проявляли, у них залетало почти все, даже когда вы защищались. Даже большие игроки не могли закрыть дальние броски. Вообще, какой был план на игру?

- Во-первых, хочу поблагодарить команду из Чебоксар. Это хорошая, сильная команда. Показали хорошую игру. Не сдавались до последнего. Наш план был терпеть. Кто вытерпит, тот и выиграет финал.

- Когда понял, что все, вот она – победа?

- За 13 секунд до конца, но боялся об этом говорить.

- Получается, в следующем сезоне мы увидим команду в Суперлиге-1?

- Это вопрос к руководству. Но такие разговоры идут. Надеемся, что мы привезли этой победой Суперлигу-1 в Барнаул. Можно сказать, вернулись в нее.