Спас второй подбородок: барнаульский таксист чудом выжил после того, как пассажиры перерезали ему горло

Двое напавших на Михаила оказались его коллегами Фото: Олег УКЛАДОВ

В социальных сетях обсуждают очередную треш-историю, произошедшую с барнаульским таксистом. Ранним утром 20 апреля двое мужчин напали на водителя и перерезали ему горло, но он чудом выжил. Как заверили врачи, пострадавший был на волосок от смерти.

- Взял пассажиров по заказу, во время поездки были адекватные весёлые парни, болтали, ближе к концу поездки достали нож и перерезали горло, но поняли, видать, что не получилось зарезать, и скрылись, - рассказал в соцсетях таксист Михаил.

Как рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю, двое напавших на Михаила оказались его коллегами (работали в одной службе такси), он был знаком с ними. Мужчины попросили отвезти их в Тальменский район, по пути даже угостили водителя шашлыком.

- Пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого один из них причинил водителю ножевое ранение в область шеи, – рассказали в полиции.

Сообщение о случившемся поступило в полицию около 05:20 утра. На место сразу же прибыл наряд – стражи порядка собрали показания и сняли отпечатки с автомобиля. Вскоре был задержан и подозреваемый: он попытался ретироваться, но не успел.

Пострадавшему на месте была вовремя оказана медицинская помощь. Врачи заверили, что Михаилу очень повезло – его спас второй подбородок. Лезвие, по всей видимости, скользнуло по коже и не задело артерию. Еще бы сантиметр, и последствия были бы непоправимыми. Несмотря на это, медики заключили, что мужчине был причинен всего лишь легкий вред здоровью.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту нападения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а сам Михаил призвал коллег не брать в салон «подозрительных пассажиров».

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