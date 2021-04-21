Перерезавшие горло барнаульскому таксисту пассажиры оказались его коллегами

Все участники конфликта работают в одной службе такси. Фото: Олег УКЛАДОВ

В полиции рассказали подробности резни в барнаульском такси. Как сообщают в пресс-службе МВД по Алтайскому краю, сообщение о нападении на таксиста поступило в 5.20 утра. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. Подозреваемый пытался скрыться, но не получилось – его задержали сотрудники ГИБДД и участковый уполномоченный.

– По предварительным данным, двое жителей Барнаула обратились за помощью к своему знакомому с просьбой отвезти их в Тальменский район. Все находящиеся в салоне – работают водителями такси в одной и той же организации. По приезду в населенный пункт один из товарищей приобрел шашлык своим коллегам. Стоит отметить, что пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент между водителями такси произошел конфликт, в ходе которого один из них причинил коллеге ножевое ранение в область шеи собеседнику, – рассказали в пресс-службе регионального МВД.

К счастью, рана на шее была не смертельная. Потерпевшему вовремя оказали медпомощь. На данный момент сотрудники полиции проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.