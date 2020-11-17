В Барнауле таксист получил по лицу за отказ везти пассажирку без маски

Снимать все происходящее в салоне автомобиля начал сам водитель Фото: Олег УКЛАДОВ

История с антимасочниками в Барнауле до сих пор продолжается. Так, местный таксист отказался везти пассажирку без маски и получил за это по лицу. Видеоролик был опубликован в паблике «Инцидент Барнаул».

Когда именно все произошло – неизвестно, но запись в группе появилась 17 ноября. Снимать все происходящее в салоне автомобиля начал сам водитель. С его слов, он приехал на заказ, в машину села девушка без маски.

- Надеть маску девушка категорически отказалась, и сообщила, что она постоянная клиентка и может ехать без маски. На это водитель сказал, что без маски ее не повезет и попросил выйти. Она начала хамить, а водитель стал все это снимать, - пишут в группе.

Девушка попыталась прервать съемку, однако водитель убрал ее руки от телефона. Пассажирка не растерялась и дала мужчине по лицу. После череды оскорблений она покинула салон.

Напомним, масочный режим введен в Алтайском крае по распоряжению губернатора Виктора Томенко. Согласно указу, средства защиты необходимо использовать и в такси.

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