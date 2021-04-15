Очереди в СИЗО. На Алтае адвокаты пожаловались, что не могут попасть к подзащитным

Барнаульское СИЗО-1 Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Адвокатская палата Алтайского края пожаловалась, что адвокаты не могут попасть в СИЗО. Это связано с недостаточным количеством кабинетов, длительным конвоированием и графиком работы. Обращение опубликовано на сайте палаты.

«Ситуация с длительным ожиданием встречи с подзащитными в барнаульском СИЗО-1 достигла предела. Во второй половине февраля более 15 адвокатов так и не смогли оказать квалифицированную юридическую помощь в связи с многочасовым ожиданием встречи. Многие судебные заседания оказались на грани срыва», - пишет палата.

Основные претензии касаются количества доступных кабинетов. Так, из 14 комнат под видеоконференцсвязь занято 5. Оставшихся 9 кабинетов, очевидно, не хватает. Кроме того, длительное ожидание связано так же и с конвоированием людей, содержащихся под стражей. Как пояснила исполняющий обязанности президента алтайской палаты Галина Харламова, соответствующие обращения в связи с нарушением права на защиту направлены в прокуратуру и уполномоченному по правам человека.

Мы обратились за комментарием в краевое УФСИН с просьбой пояснить ситуацию с длинными очередями в СИЗО.

«Следственные кабинеты предоставляются адвокатам, следователям и другим лицам для работы с подозреваемыми и обвиняемыми без ограничений по времени. Большая часть адвокатов изъявляет желание работать с подзащитными в послеобеденное время по пятницам. Ввиду чего, может возникать загруженность следственных кабинетов. Для ожидания встреч с подзащитными во взаимодействии с Адвокатской палатой Алтайского края в СИЗО-1 оборудовано отдельное помещение. Круглосуточно в учреждении дежурит сотрудник, имеющий право подписи документов для прохода на территорию следственного изолятора», - ответили в ведомстве.

Между тем, если вопрос не будет решен, это может привести к искам в Европейский суд по правам человека, а это чревато огромными суммами, которые, возможно, придется выплатить людям, если будет установлено, что их права нарушены.

Один из примеров, связанный с Алтайским краем, произошел несколько лет назад. Бывшая стюардесса, осужденная за преступление, отбывала наказание в женской колонии в Шипуново. После окончания срока она обратилась в Европейский суд по правам человека. Оказалось, все те годы, которые она там провела, причиняли ей глубокие страдание в связи с тем, что в ванной комнате были длинные очереди к умывальникам, а стены были окрашены в грустный, безликий цвет. Европейский суд по правам человека обязал наше государство выплатить ей огромную компенсацию в несколько десятков тысяч евро.

Сейчас в барнаульском СИЗО содержится порядка 1300 человек. Среди них и известная барнаульская чиновница Стелла Штань, которую арестовали по обвинению в мошенничестве вместе с директором скандального детского сада Хэппи Бэйби.

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