«Не отпускала, пока не отработает деньги»: изнасилование девушки в Барнауле организовала сутенерша

Девушка выпрыгнула из окна, спасаясь от насильников

Стали известны подробности ЧП, когда 18-летняя девушка, спасаясь от насиловавших ее мужчин, спрыгнула с третьего этажа. Надругательство организовала 19-летняя знакомая, которая также находилась в квартире. По данным источника "КП-Барнаул", девушки могли заниматься проституцией.

- Пострадавшая девушка работала у одного из городских сутенеров вместе с той, что организовала ей «субботник» - Таней (имя изменено – прим.авт.). Примерно с полгода-год назад этого сутенера приняли и отправили в СИЗО. Таня прибрала к рукам бизнес, но девчонки работали у нее не на выезд, а «квартирницами» - принимали клиентов дома. На нее работала и пострадавшая, жила на квартире, встречалась с клиентами. Но оказалось, что деньги отдавала не все, например, говорила, что клиент приходил на час, а на самом деле он проводил там два или три часа. Потом вообще заявила, что уйдет от Тани. Та узнала обо всем и сказала, что не отпустит, пока она не отработает все деньги. Эта Таня жила с 37-летним парнем, он ей помогал рулить всей этой конторой. Он и «охранник» эту девчонку и насиловали. Но там не исключено, что в процессе приезжали и другие, это приняли (задержали - прим. ред.) только этих двоих, - рассказал собеседник.

Напомним, история произошла 8 апреля. Потерпевшую девушку заманила на съемную квартиру знакомая под предлогом серьезного разговора. Когда та пришла по адресу, ее уже ждала «подружка» и двое мужчин, одному из которых 37 лет, а другому 26. Они ее избили и начали насиловать. Это длилось почти сутки, в какой-то момент подонки отвлеклись, жертва открыла окно, выбралась на карниз третьего этажа и стала звать на помощь. На месте оказались ППС-ники, когда девушка во время панической волны прыгнула, мужчины ее подхватили, но девушка все равно травмировалась – ее отправили в больницу. В то же время насильники были задержаны, а региональный следственный комитет возбудил в отношении всей троицы уголовное дело и отправил их в СИЗО.

Двум мужчинам 37-ми и 26-ти лет, а также 19-летней девушке предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 131 и п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера группой лиц по предварительному сговору).

Тем временем, глава СК Александр Бастрыкин взял дело на свой контроль. Глава ведомства поручил следователям изучить обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.