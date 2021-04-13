В Барнауле 19-летняя девушка организовала изнасилование подруги из мести

Двух насильников и девушку-организатора отправили в СИЗО. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 19-летняя девушка организовала изнасилование подруги – из-за чего, пока непонятно. Говорят, она «терпеть не могла» пострадавшую и решила ее проучить. Для этого студентка сняла квартиру в Железнодорожном районе напротив Линейного управления полиции и позвала на серьезный разговор 18-летнюю знакомую. Когда та пришла по адресу, ее уже ждала «подружка» и два мужика, одному из которых 37 лет, а другому 26. ЧП произошло 8 апреля, сообщает региональный следственный комитет.

- Когда девушка зашла в квартиру, присутствующие втроем избили ее, - пишет ведомство.

Над девушкой издевались весь день. В какой-то момент троица ненадолго отвлеклась, девчонка открыла окно и выбралась на карниз третьего этажа, стала звать на помощь, прохожие вызвали полицейских.

Сообщение передали в линейное отделение МВД, которое находилось по соседству. Полицейские бросились на помощь, увидели девушку на карнизе. Они пытались уговорить перепуганную девушку не прыгать, она на некоторое время успокоилась, но во время очередной волны паники, все равно прыгнула вниз.

- Полицейские Олег Коробкин и Александр Бедушев подставили свои руки, тем самым смягчив падение, что позволило избежать серьёзных травм. Пострадавшая ударилась ногами о тротуар. С подозрением на перелом бригада скорой помощи доставила её в больницу, - рассказывают сотрудники линейного управления МВД.

Насильники были сразу задержаны, им уже предъявили обвинения и отправили в СИЗО на ближайшие два месяца. Мужчинам и студентке-организатору вменяют п. «а» ч. 2 ст. 131 и п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера группой лиц по предварительному сговору). За это им светит до десяти лет тюрьмы каждому.