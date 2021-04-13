В Барнауле полицейские поймали девушку, которая выпрыгнула с третьего этажа из-за насильников

Скрин видео линейного управления МВД.

Спасаясь от насильников, жительница Барнаула спрыгнула с третьего этажа. Почти сутки ее держали в квартире двое мужчин и 19-летняя знакомая. При падении девушку подхватили на руки полицейские, но она все равно сильно ударилась об асфальт, сообщает линейное управление краевого МВД.

- Полицейские Олег Коробкин и Александр Бедушев смогли подставить свои руки, тем самым смягчив падение, что позволило избежать серьёзных травм. Пострадавшая ударилась ногами о тротуар. С подозрением на перелом бригада скорой помощи доставила её в медицинское учреждение, - сообщают полицейские.

ЧП произошло 8 апреля. Девушку заманила на съемную квартиру знакомая, которая и организовала групповое изнасилование – таким образом, она хотела проучить подругу. Насилие длилось почти сутки, в какой-то момент подонки отвлеклись, жертва открыла окно, выбралась на карниз третьего этажа и стала звать на помощь. Прохожий вызвал полицию. Сообщение передали в линейное управление, которое находилось по соседству.

Подбежавшие полицейские сначала попытались успокоить стоящую на карнизе девушку, но внезапно, во время очередной волны паники, она прыгнула вниз.

- Что с ногами, я буду ходить? – спрашивала находившаяся в шоке девушка.

Насильников задержали в это же время - одному мужчине 26 лет, другому – 37. Вместе с 19-летней студенткой-организатором их отправили в СИЗО. Уголовное дело возбуждено по статьям об изнасиловании и действиях сексуального характера по предварительному сговору. По закону им грозит до десяти лет лишения свободы.