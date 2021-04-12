Обрушение трубы ТЭЦ-2 в Барнауле 11 апреля 2021: конструкцию эксплуатировали с 1959 года

Железобетонная труба сдана в эксплуатацию в 1959 году Фото: Виталий БАРАБАШ

Частичное обрушение второй дымовой трубы ТЭЦ-2 в Барнауле произошло 11 апреля 2021 года. Хотя она могла проработать еще 17 лет. Об этом свидетельствует заключение специализированной компании, которая проводила обследование в августе 2020 года, рассказал технический директор СГК Олег Петров.

- Железобетонная труба сдана в эксплуатацию в 1959 году. Она старенькая, но была признана работоспособной. Капитальные ремонты проводились в соответствии с нормативными требованиями, последний из них - в 2008 году. В 2017 мы проводили «средний» ремонт, и замечаний по работоспособности не было. За последние пять лет в ремонт трубы вложено порядка двух млрд рублей. Ремонтная программа в 2021 году составляет около 400 млн рублей. Компания не жалеет денег на ремонт, но для того, чтобы ответить на вопрос, достаточно ли было вложено средств, надо разобраться с причинами обрушения, - отметил техдиректор компании.

В настоящий момент причины инцидента выясняет комиссия из надзорных органов. О результатах будет сообщено дополнительно.

Тем временем, для работ по ликвидации ЧС сформирована группа – около 200 человек. Они будут работать на площадке круглосуточно. По предварительным данным, полностью восстановить нормальный режим работы ТЭЦ-2 получится в течение четырех суток, по возможности - раньше.

- Стоимость ремонта соразмерна стоимости её сноса. Думаю, что в дальнейшем труба не будет эксплуатироваться. Будем принимать решение, что с ней делать дальше, - добавил собеседник.

Вопрос ЧС на ТЭЦ-2 обсудили и в правительстве Алтайского края. Глава Барнаула Вячеслав Франк доложил губернатору Виктору Томенко о том, что в зоне обслуживания теплоэлектроцентрали находятся 1285 многоэтажек, 220 частных домов, 34 школы, 69 детсадов, 23 медучреждения. На территории проживают 246 тысяч человек.

- Необходимо следить не только за тем, что происходит у ресурсоснабжающих организаций, но и у потребителей. При такой температуре теплоносителей на подаче с учетом плюс десяти градусов в течение дня вряд ли кто-то почувствует разницу. Но надо сделать несколько контрольных точек, из которых на постоянной основе ситуацию получать и ее анализировать, - подчеркнул глава Алтайского края.

Напомним, к обрушившейся трубе были подключены три котла. Из-за аварии пришлось остановить топливоподачу, потребителей перевели на резервные источники. Сейчас станция продолжает работать на запасе топлива в бункерах сырого угля, запасы пополняются.

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