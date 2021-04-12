На ТЭЦ-2 в Барнауле рухнула часть дымовой трубы

ЧП произошло 12 апреля около 20:19 часов. Фото: скриншот с видео со страницы barnaul.insta

На Барнаульской ТЭЦ-2 вечером в воскресенье, 11 апреля, произошло частичное обрушение верхней части второй дымовой трубы. Об этом сообщили в Telegram-канале СГК.

Часть трубы рухнула около 20:19 часов. Пострадавших и погибших в результате ЧП на станции нет.

– ТЭЦ-2 пока продолжает нести тепловую нагрузку для обеспечения потребителей теплом и горячей водой, – отметили в СГК.

В администрации Барнаула прошло оперативное совещание по работе ТЭЦ-2. Для поддержания нормативных параметров теплоснабжения и подачи горячей воды потребителей в контуре этой ТЭЦ в работу включают районную водогрейную котельную. Она является резервным теплоисточником.

Кроме того, часть тепловой нагрузки возьмет на себя Барнаульская ТЭЦ-3. На время переключения может быть некоторое снижение параметров теплоснабжения у части жителей центральной части краевой столицы, Потока, а также поселков Восточный и ВРЗ

– Мы приносим свои извинения за временные неудобства и делаем все возможное, чтобы их минимизировать. Просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, – подчеркнули в СГК.

Там добавили, что сразу после происшествия на Барнаульской ТЭЦ-2 создали специальный оперативный штаб под руководством заместителя генерального директора - директора Алтайского филиала СГК Игоря Лузанова. Для разработки плана ликвидации инцидента в Барнаул вылетел заместитель генерального директора компании, технический директор Олег Петров.