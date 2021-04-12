Из-за обрушения части трубы ТЭЦ-2 в Барнауле введен режим повышенной готовности

Часть трубы рухнула около 20:19 часов. Скриншот видео instagram.com/22_barnaul (автор svetic_depil.22)

Из-за обрушения части трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле ввели режим повышенной готовности. Такое решение было принято на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в администрации краевой столицы, которое прошло в понедельник, 12 апреля.

По словам мэра города Вячеслава Франка, после ЧП на теплоэлектроцентрали создали оперативный штаб, чтобы решить, как будут устранять последствия инцидента. Для этого в город прибыл заместитель директора Сибирской генерирующей компании, техдиректор Олег Петров. Также на месте работают дежурные бригады компании, полицейские, спасатели от главного управления МЧС и сотрудники управления ГОЧС города.

В настоящий момент удалось переключить часть потребителей ТЭЦ-2 (около 30%) на ТЭЦ-3. Речь идет о районе в границах улиц Профинтерна, Партизанская, Ленина, Молодежная. Еще один район, ограниченный улицами Попова, Гущина, Озерной, микрорайоном Потока, подключили к районной водогрейной котельной. Восстановить работоспособность станции планируется за четыре дня.

- Вячеслав Франк дал поручение заместителю администрации города по городскому хозяйству Сергею Пашковскому совместно с главами районах администраций, комитетами ЖКХ и образования проводить мониторинг температуры в помещениях социальных учреждений и многоквартирных домах, особое внимание уделить учреждениям здравоохранения. Также поручено организовать штаб в администрации города и рабочие группы в районах, где будет аккумулироваться вся оперативная информация, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, верхняя часть трубы на ТЭЦ-2 рухнула в воскресенье, 11 апреля, в 20:19 по местному времени. Во время инцидента никто не пострадал, в работу оперативно включили резервный теплоисточник, чтобы барнаульцы не остались без отопления и горячей воды.

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