Первая волна паводка на Алтае 2021: подтоплены 13 жилых домов

По прогнозу с 10 по 11 апреля продолжится подъем уровней воды. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Первые дома пострадали от первой волны паводка на Алтае 2021. Как сообщают в Центре управления регионом, на данный момент зарегистрировано 13 подтоплений жилых зданий.

– Подтоплены водой четыре дома в селе Николаевка Поспелихинского района, девять домов в селе Успенка Локтевского района. Информация уточняется. Подтоплены приусадебные участки - в селах Белоглазово, Озерки, Ясная Поляна (Шипуновский район), Маралиха и Усть-Козлуха (Краснощёковский район), – сообщают в ЦУРе.

В селе Староолейское, где промыло дорогу, пять домов отрезало от «большой земли». На месте работают опергруппы спасатели.

Также непростая ситуация на реке Чарыш в Краснощековском районе. Там у поселка Карпово-2 подтоплен участок дороги в селе. На месте дежурят спасатели с двумя лодками для организации переправы. Развернуты водоналивные дамбы.

Помимо этого, уровень воды поднялся в селе Локтевка в Поспелихинском районе. Пострадали 12 приусадебных участков в селе Калмыцкие Мысы

– На место выехала опергруппа районного гарнизона, там же находится глава сельсовета, идут обходы. Организован временный гидропост, – отмечают в ведомстве.

В Усть-Пристанском районе в селе Нижнеозерном перелилась вода через автодорогу. Как сообщают в ЦУРе, сходная ситуация и в Солонешенском районе - подтоплена дорога Калининский - Сибирячиха. Напомним, ранее местные жители пожаловались, что их топит из-за огромного ледяного затора.

По прогнозу с 10 по 11 апреля продолжится подъем уровней воды, ожидается вскрытие реки Чарыш в районе совхоза «Чарышский». Возможно достижение опасных отметок, подтопление прибрежных территорий.

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