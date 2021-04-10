А лед и ныне там. Алтайские села третьи сутки топит из-за огромного затора

Ситуация может развиваться по сценарию 2018 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Солонешенского района Алтайского края бьют тревогу. Из-за паводка села Сибирячиха и Ануйскоеоказались полностью отрезаны от цивилизации. По словам сельчан, затор на реке Ануй стоит уже третьи сутки, а помощи нет.

– Затор как стоял, так и стоит, дороги закрыты, сообщение между деревнями закрыто. Никаких работ по устранению затора не проводится. Дома, фермы, все затоплено, – говорят местные жители.

– Село Ануйское полностью отрезано от цивилизации. Стоит затор воды метров 300 на дороге. Ни людей, ни магазинов, связи ничего нет, – рассказывает сельчанин.

Люди настаивают, что здесь нужно срочно проводить взрывные работы, но пока, по данным «Толка», на местно отправили лишь опергруппу МЧС для мониторинга ситуации, что не двигает лед с мертвой точки.

О тяжелой ситуации паводковой ситуации в селах стало известно 9 апреля. Уже вчера люди начали готовиться к эвакуации. Обстановка осложняется с каждым часом, промедление чревато потерей жилья и скота.

Ранее стало известно, что возле Сибирячихи перекрыли трассу из-за подтопления.