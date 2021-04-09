Впечатляющие фото и видео подтоплений на Алтае

Алтайский край вступил в активную фазу половодья Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Дворы и придомовые территории жителей Алтайского края продолжают подтапливать талые воды. Как обстоят дела с паводком в регионе на 9 апреля 2021 года – в материале «Комсомолки».

Жители села Токарево Новичихинского района рассказали о том, что вода затопила дворы и надворные постройки. Судя по кадрам видео, без бродней не дойдешь даже до калитки. Речь идет пока о воде вблизи строений, в сами дома вода не заходила.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю на 9 апреля, Алтайский край вступил в активную фазу половодья.

Алтайский край вступил в активную фазу половодья Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

- На данный момент случаев подтопления жилых домов в Алтайском крае не зарегистрировано. Активное снеготаяние приводит к скоплениям талой воды на территориях, на реках сохраняется угроза ледовых заторов. В населённых пунктах, находящихся в зоне риска, дежурят оперативные группы главка. При участии сотрудников подразделений МЧС России заранее принимаются подготовительные меры, - отметили в управлении.

Кстати, на Алее уже начался ледоход. Рубцовчане рассказывают в паблике «Барнаул 22», что за ночь уровень воды в реке поднялся еще на 30 см и составил 378 см. Опасности пока этот уровень не представляет. Гораздо выше поднялась вода за сутки в районе села Локоть – почти на полтора метра за сутки.

- Алей вскрылся, плывут льдины, начался ледоход. Он должен пройти без эксцессов, поскольку лед заблаговременно дробили, - сообщили в местные жители в соцсетях.

Алтайский край вступил в активную фазу половодья Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Тем временем, в Белокурихе удалось заснять, как вода сходит с гор в реку. Видео по-настоящему пугает и завораживает - мощный поток воды движется с невероятной скоростью.

Напряженная обстановка сейчас в селах Краснощеково и Усть-Таловка. Там вода достигла опасных отметок и начала размывать дороги.

Также Минтранс сообщил о том, что в крае ограничили движение еще по двум трассам.

- На автодорогах «Калининский – Сибирячиха – Александровка» в Солонешенском районе и подъезд к селу Нижнеозерное в Усть-Пристанском районе отсутствует движение для легкового транспорта из-за резкого подъема уровня воды в реке Ануй и реке Озернуха. Просим водителей искать пути объезда данного участка, - отметили в министерстве.

Кроме этого, остается закрытой дорога «Алейск - Безголосово - а/д К-13». Водители могут проехать по другой трассе - К-13 «Алейск - Петропавловское – Смоленское».

В МЧС доложили, что спасатели продолжают очистку стоков и отсыпку низменных мест. Ситуация стоит на контроле управления.

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