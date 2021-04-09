«Топит фермы, дома, подъездные пути»: Жители оказавшегося под угрозой села просят о помощи

Ситуация может развиваться по сценарию 2018 года. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

- Топит фермы, дома, подъездные пути! – рассказывают жители алтайского села Сибирячиха в Солонешенском районе, где из-за затора на реке Ануй может затопить всю деревню. Вода уже вышла из берегов, сообщает «Толк».

- На реке образовался гигантский затор льда – по словам местных жителей, длинной около километра, который совершенно не движется, - сообщает издание.

В селе живет более 800 человек, люди уже готовятся к эвакуации скота и не исключают, что им самим скоро придется оставить свои дома из-за подъема уровня воды. Администрация села пытается оперативно решить проблему, вызвать саперов, но вопрос все еще не сдвинулся с мертвой точки. Разве что МЧС отправило группу мониторить ситуацию.

Местные жители боятся, что не дождутся реальных действий, пока вода не зальет их дома.

Ранее синоптики предупреждали, что паводок 2021 года может проходить по сценарию 2018-го. Тогда в первую волну из-за подъема воды оказались затоплены несколько сел, в одном из них были разрушены несколько домов – в них врезались огромные глыбы льда. Погибло много животных не говоря уже об убытках, которые был нанесен жителям. Как правило, страховые компании отказываются заключать договоры в селах, которые подтапливает, поэтому и рассчитывать на нормальную компенсацию не приходится.

Между тем, паводковая ситуация усугубляется в селе Староалейское. Река начала затапливать хозяйства, дорогу и дома.

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