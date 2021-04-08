Где больше всего клещей: эксперт назвала самые опасные места Барнаула

Алтайский край относится к регионам, который является природным очагом клещевого энцефалита Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшее время в Алтайском крае начнется сезон активности клещей. Самые опасные места в Барнауле в плане активности и численности этих паразитов назвала Елена Черкашина, главный специалист – эксперт отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории регионального управления Роспотребнадзора.

Алтайский край относится к регионам, который является природным очагом клещевого энцефалита. Каждый год в весенне-летний период за медицинской помощью из-за присасывания клещей обращаются более 10 тыс. пострадавших. К счастью, им оперативно оказывают помощь, тяжелых последствий удается избежать.

В 2021 году в регионе прогнозируют стабильно высокую численность клещей. Однако, по данным на 6 апреля, случаев присасывания еще не зарегистрировано. Эксперт назвала места в Барнауле, где высока вероятность встретить кровососущего паразита. К ним относится территория возле оптового рынка на проспекте Космонавтов.

– Там пять лет проводятся обработки, но территория не расчищена. Встречаются грызуны, которые являются «домом» для клещей, собаки. Там шалаши и чего только нет. Расчистки нет - обработку провели, клещи ушли в подстилку, а когда препарат перестал действовать, они вновь появляются и живут дальше, – пояснила Елена Черкашина.

Также немало клещей можно встретить на пустыре у завода «Кристалл», в парке «Юбилейный», а также в нагорной часть Барнаула.

Обработка против клещей Фото: Олег УКЛАДОВ

Что касается других территорий региона, то ежегодно первых активных клещей регистрируют в третьей декаде марта-первой декаде апреля в предгорных районах края и южной лесостепи. Речь идет об окрестностях Рубцовска, Бийска, в Чарышском, Алтайском, Солонешенском, Краснощековском, Советском, Смоленском и некоторых других районах.

– Вообще в целом вся территория Алтайского края – эндемичная. Сельские территории, населенные пункты опасны практически повсеместно вплоть до дворов. Там есть собаки, коровы, которые выходят в природные очаги за пределами населенного пункта, а потом приносят клещей на себе.

Эксперт добавила, что совсем скоро начнется специальная обработка территорий парков, аллей санаториев и других мест отдыха. В летних оздоровительных лагерях работы начнут в мае.

Чтобы обезопасить себя, специалисты призывают проходить иммунизацию против клещевого энцефалита. Прививки снижают риск заражения, защищают от появления осложнений.

Напомним, ранее мы сообщали, что энцефалит – наиболее опасная инфекция, приводящая к воспалению мозга. Последствия могут быть крайне негативными, болезнь сравнивают с перенесенным инсультом или даже травмой головного мозга: могут возникать когнитивные нарушения и трудности с речевой функцией. Смертность при отсутствии должного лечения составляет до 25%. В 10-20% случаях неврологические осложнения остаются на всю жизнь. У детей нарушения могут возникать не сразу, а по мере взросления.

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