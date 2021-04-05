Клещи атакуют. Роспотребнадзор назвал самые опасные районы Алтайского края

Сейчас еще можно успеть поставить прививку Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский Роспотребнадзор назвал самые опасные районы крае в плане активности и численности клещей.

К сожалению, наш регион в этом плане нельзя причислить к спокойным. Достаточно велика вероятность встречи с клещом-носителем опасных вирусов – энцефалита, боррелиоза и т.д. Ежегодно за помощью медикам обращаются более десяти тысяч пострадавших. К счастью, в большинстве своем они получают своевременную терапию и поэтому летальные случаи происходят крайне редко.

Согласно ежегодным наблюдениям, специалисты Роспотребнадзора склоняют к тому, что сезон активности начинается с третьей декады марта – первой декады апреля. А вот когда он завершится – зависит исключительно от погодных условий. Самыми опасными районами Алтайского края в этот период считаются территории в предгорье и южной лесостепи: окрестности Рубцовска, Бийска, Чарышский, Алтайский, Солонешенский, Краснощековский, Советский, Смоленский и другие районы.

- По состоянию на 1 апреля 2021 года обращений по случаю присасывания клещей от жителей Алтайского края не зарегистрировано, - отмечают в ведомстве.

А в это же время в соседней Республике Алтай первый случай присасывания клеща был зафиксирован еще в середине марта. С кровопийцей встретилась туристка из Новосибирска, которая уехала вместе с ним домой и только там обратилась к медикам. А на прошлой неделе клещей «поймали» два ребенка. Причем, как заверяли их родители, за пределы приусадебных участков дети не выходили.

По прогнозам специалистов, в 2021 году в Алтайском крае ожидается высокая численность клещей, поэтому еще есть возможность поставить прививку от энцефалита – это наиболее опасная инфекция, приводящая к воспалению мозга. Последствия могут быть крайне негативными, болезнь сравнивают с перенесенным инсультом или даже травмой головного мозга: могут возникать когнитивные нарушения и трудности с речевой функцией. Смертность при отсутствии должного лечения составляет до 25%. В 10-20% случаях неврологические осложнения остаются на всю жизнь. У детей нарушения могут возникать не сразу, а по мере взросления.

Медики настоятельно рекомендуют завершить ревакцинацию или проставить вторую прививку от энцефалита до конца апреля. Тем, кто еще ни разу не прививался можно провести экстренную вакцинацию – две прививки с интервалом в один месяц.

- Важно после введения вакцины воздержаться от выездов на природу, то есть исключить контакт прививаемого с очагом инфекции в течение всего срока вакцинации и двух недель после него, - подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Бесплатно прививки могут получить только дети до 17 лет, проживающие на территориях с высоким риском заражения энцефалитом. Все остальные вакцинируются за личный счет или за счет работодателей.