Клещи на Алтае в 2021 году: что делать, если укусил клещ

Первый случай присасывания клеща зафиксирован в Республике Алтай Фото: Анна СЕМИНА

Клещи на Алтае в 2021 году открыли сезон активности. Что делать, если укусил клещ?

Уже пару недель, как в Республике Алтай стоит теплая весенняя погода и этого оказалось достаточно для того, чтобы клещи активизировались. В частности, они открыли сезон на южной стороне гор. По данным регионального управления Роспотребнадзора, первой пострадавшей оказалась туристка из Новосибирска, причем она не стала сразу обращаться за помощью медиков, а только по возвращению домой отнесла клеща на экспертизу.

Конечно, на большей территории Республики Алтай и уж тем более Алтайского края еще лежит снег, да и местами его запасов предостаточно, но все же признавать тот факт, что сезон активности клещей открыт, приходится.

- Нынешняя зимняя погода способствует подготовке к массовому выходу клещей, который отмечается обычно в апреле. В частности, пока есть время на завершение компании по вакцинации населения против клещевого энцефалита, которая сейчас проходит, ведь главная защита от энцефалита – это прививки, - подчеркивают в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора.

Как только снег сойдет – в регионе начнется акарицидная обработка территорий массового посещения: туристических баз отдыха, детских летних лагерей и игровых и спортивных площадок, скверов, парков, смотровых площадок горных перевалов, кладбищ и других мест.

Однако для местных жителей опасность заключается в том, что клещей могут принести на приусадебный участок домашние животные. За организацию обработки сельскохозяйственных животных отвечают муниципалитеты. Она проводится в два этапа: апрель-май и июль-август – именно в этот период отмечается наибольшая численность клещей рода Dermacentor. Они являются переносчиками энцефалита, бруцеллеза, чумы и др.

Защититься непосредственно от укуса можно двумя способами: использовать специальные костюмы с пропиткой и противоклещевые аэрозоли. А вот чтобы не заболеть, все же рекомендуют ставить прививку от энцефалита. Сейчас ее еще можно успеть получить без особых сложностей. Если вы раньше никогда не вакцинировались, то в первый год предстоит получить два компонента. Промежуток между прививками составляет месяц, а иммунитет формируется не ранее, чем через две недели после второй дозы. Именно поэтому период с конца осени до ранней весны наиболее предпочтителен, так как шанс встретиться с клещом минимальный.

Если же клещ присосался, то вне зависимости от того, есть ли у вас прививка или нет, стоит обратиться за медицинской помощью, а также сдать клеща на экспертизу, ведь он может быть переносчиком не только энцефалита, но и других опасных вирусов и возбудителей.

Адреса травмпунктов:

ул. Малахова 51, городская больница № 11, травмпункт, круглосуточно, тел. (3852) 40-06-49;

ул. Георгиева 13, детская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. (3852) 72-08-15;

ул. Георгиева 51, городская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. (3852) 47-77-26.

Куда сдать клеща?

Лабораторное исследование клеща в Барнауле проводится в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» по адресу: г. Барнаул, ул. М. Горького, 2, тел. (3852) 50-40-34.