Надпись «Барнаул орденоносный» разместят на здании мэрии

Надпись появится на крыше администрации Фото: Олег УКЛАДОВ

Судьба надписи «Барнаул орденоносный», наконец-то, решена. Её разместят на здании по ул. Гоголя,48, где располагается городская администрация. Варианты выбирали из тех, что предложили жители краевой столицы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, накануне вопрос размещения букв обсудили на совещании. Всего было рассмотрено 30 предложений. По итогам анализа плюсов и минусов каждого эксперты единогласно сошлись во мнении, что здание мэрии – наиболее подходящий вариант.

- Мы долго рассматривали все возможные варианты. Мы приняли, я считаю, взвешенное решение - разместить буквы на здании городской администрации по улице Гоголя,48. В том числе и в части возможности надлежащего содержания конструкции, чего не было на предыдущем месте ее размещения. Представленный проект выглядит органично. Выбор этого объекта обоснован: город всегда ассоциируется с органами власти, - отметил глава Общероссийского народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Директор муниципального учреждения «Архитектура города Барнаула» Алексей Бобров добавил, что надпись разместят на крыше здания.

- В числе преимуществ этого варианта: хороший обзор на въезде в город с нового моста, содержание текста соответствует функциональному назначению здания, отсутствие необходимости согласования монтажа конструкции с собственниками здания, так как оно является муниципальной собственностью, - пояснили в мэрии.

Эскизный проект размещения букв уже подготовлен. Их высота составила полтора метра, длина всей конструкции – 41 метр, диаметр ордена – 3,5 метра.

Напомним, ранее надпись размещалась на крыше дома на пересечении улиц Ленина и Димитрова. Она возвещала о подвиге краевой столицы в Великой Отечественной войне. Когда буквы пришлось убрать из-за коррозии, горожане подняли волну возмущения. В ответ на это власти пообещали вернуть буквы и предложили прислать варианты подходящих для них мест. Самыми популярными вариантами стали развязка Павловский тракт-Малахова, террасы Нагорного парка со стороны «Спартак-2» и набережной реки Оби, а также «Нулевой километр», однако тогда бы пришлось размещать надпись на жилых дома, а для этого необходимо согласие собственников, что существенно усложняло задачу.

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