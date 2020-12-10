Власти города подыскали место для надписи «Барнаул орденоносный»

Заседание городской администрации Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В администрации города состоялось совещание по теме восстановления конструкции «Барнаул орденоносный» и поиска нового места для размещения Ордена Октябрьской Революции.

Напомним, 29 августа состоялось выездное совещание, во время которого глава города Вячеслав Франк предложил жителям краевой столицы самостоятельно выбрать место, где по их мнению можно разместить конструкцию-надпись «Барнаул орденоносный» и Орден Октябрьской Революции.

Свои предложения горожане могли оставить в социальных сетях. В общей сложности поступило более 30 вариантов. Для дальнейшего рассмотрения их передали в комитет по строительству, архитектуре и развитию города.

В итоге, как сообщает пресс-центр администрации Барнаула, был сформирован список из 18 наиболее подходящих вариантов.

- Самыми популярными местами стали развязка Павловский тракт-Малахова, террасы Нагорного парка со стороны «Спартак-2» и набережной реки Оби, а также «Нулевой километр», - отмечают в мэрии.

Расположить надпись на жилых домах – проблематично, так как необходимо согласие собственников.

Так что вполне разумным выглядит предложение разместить надпись на здании администрации города, расположенном по адресу ул. Гоголя ,48.