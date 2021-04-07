Алтайский Следком проводит проверку после обрушения части стены дома в Барнауле

Для эвакуированных жильцов подготовили пункт временного размещения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае правоохранители проводят доследственную проверку по факту обрушения части стены жилого дома по улице Советской Армии,54 в Барнауле. Об этом сообщает краевой Следком.

– В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили в ведомстве.

Аварийный дом Фото: Олег УКЛАДОВ

Напомним, ЧП произошло в 13:20, пострадавших нет. Для эвакуированных жильцов подготовили пункт временного размещения на базе Детско-юношеской спортивной школы № 6 Барнаула. Известно, что дом постройки 1954 года. Его признали аварийным в 2013 году. Всего внутри 31 квартира, где живут 64 человека.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. Проводится осмотр места происшествия.

Аварийный дом Фото: Олег УКЛАДОВ

Это не первое подобное ЧП в Барнауле. 5 апреля в Барнауле фасадная балка рухнула прямо возле одного из подъездов дома на улице 1-я Западная,51 , завалив дверь кучей кирпичей. Жильцов эвакуировали, пострадавших нет. Всего в двухэтажке проживали 55 человек: большая часть из них разместились у родственников, еще четыре жильца сейчас находятся в пункте временного размещения на улице Тимуровской,23, и столько же, включая двоих детей, размещены в Краевом кризисном центре для женщин.

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