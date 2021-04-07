Алексей Смертин рассказал о самом постыдном случае из жизни на яхте Абрамовича

Алексей Смертин на записи "Футбольного Хейта" (фото: скриншот видео выпуска)

Алтайский футболист, экс-капитан сборной России Алексей Смертин стал гостем YouTube-проекта «Футбольный хейт». Он рассказал о своей карьере в «Челси», вечеринках на яхте Романа Абрамовича и других интересных случаях из жизни.

Алексей Смертин несколько лет, как завершил карьеру футболиста, но до сих пор принимает участие в различных матчах, а помимо этого занимается марафонским бегом – теперь это его новая страсть. На съемках «Футбольного хейта» он рассказал о том, как преодолел «Байкальский марафон», как испортил яхту Абрамовича и почему не дружит с другими игроками «Челси».

Про марафоны

- Байкальский марафон показал, что границы человеческих возможностей можно оттягивать. До этого у меня уже был интересный опыт – я играл в футбол 25 часов подряд. Когда мне предложили это сделать, я подумал, что любой спортсмен тщеславен, и я в том числе, так что почему бы и нет? Это же совсем не про футбол. Этот матч впоследствии попал в Книгу рекордов России как самый длинный, как матч с наибольшим количеством участников. Я наивно полагал, что играя в футбол, когда есть фаза атаки, обороны, голы – все это должно захватывать, то почему бы это не выдержать? Все 25 часов… А оказалось наоборот. Надоело играть уже на втором часу. Каждый час давалось по десять минут отдыха на поесть и сходить в туалет, и вот именно там я наслаждался моментом: тишиной и прохладой и совсем не хотелось выходить. Эмоционально выхолощен я был уже после второго часа. Думал: «Мама дорогая! Еще же сутки играть!». А вот психологическая усталость наступила под утро. Я понял, что 25 часов проще бежать, чем играть. Там ты можешь посмотреть на небо, уйти в себя, подумать о чем-то своем. А в футболе действовать.

Про обряды

- К Байкальскому марафону я был готов. Я 2,5 месяца «месил» снег. Я психологически готовил себя, потому что физически был готов, чтобы меня все это не раздражало. Уже на марафоне я видел на 35-ти километрах парня, который просто встал со стаканчиком и пил. Я думал, он издевается надо мной, он же ведь первый бежал все 35 км. Я матерился, бежал, но в то же время благодарил Байкал за то, что он мне предоставил такую возможность. Перед стартом у нас был особый ритуал: нам дали молоко, мы должны были смочить в нем безымянный палец и на все четыре стороны должны были что-то сказать Байкалу. Я к этому отнесся спокойно, потому что накануне водкой задабривал духов.

Алексей Смертин на записи "Футбольного Хейта" (фото: скриншот видео выпуска)

Про Абрамовича

- После игр он очень скромно заходил в раздевалку «Челси», не как хозяин. В раздевалке есть только один авторитет – главный тренер, и это был Моуринью. Абрамович это понимал. В тот период команда выигрывала, а он просто заходил и тихо поздравлял всех. Радовался вместе со всеми. Потом просто садился в сторонке и наблюдал за происходящим, пропитывался атмосферой, царившей там. А она там отличительна, чем в его VIP-ложе. Он был как фанат, он был вовлечен во все это. Его больше интересовали какие-то спортивные моменты на поле. Вот это он у меня спрашивал: про нарушения, про командные действия. О каких-то заговорах он не спрашивал. У нас была определенная дистанция, и мне это нравилось. Не хотелось, чтобы кто-то думал, что есть какая-то аффилированность по национальному признаку.

Про стыд

- Однажды после игры Абрамович пригласил меня с женой на его яхту. Мы сидели на открытой палубе, на белых диванах, нас обслуживали официанты. Нам принесли клубничную «Маргариту». В общем, я ее разлил, и подо мной образовалось красное пятно на белоснежном диване. Я тогда сказал дикую скабрезность жене: «Лариса, у тебя все в порядке с «этими» днями?». Надо было отмазываться, а то в «Челси» не вернут. В итоге я прикрыл пятно подушечкой, но так и не смог признаться. Но жена в случае чего была готова взять вину на себя. А я ушел оттуда, краснея.

Про горящие трусы

- Однажды у нас был сложный матч, где мы проиграли на Кубке Англии. А через два дня должны были сыграть с «Барселоной» на Лиге чемпионов. Перед игрой мы собрались на тренировку. В раздевалку забегает Джон Терри и просит зажигалку. Ни у кого не оказалось, и вскоре мы забыли об этом. Уже стоя на поле, Моуринью дает нам настрой на предстоящий матч и перед тем, как разойтись, в центр вбегает Терри с семейными трусами и начинает их поджигать. Как оказалось, это были трусы помощника Моуринью. Их хозяин в этот момент бежал за Терри и пытался их отобрать. Игроки все в лежку. В тот момент это было больше, чем просто пошлая шутка. Как оказалось, все это придумал наш главный тренер специально, чтобы переключить нас с неудачи на следующий матч.

Про дружбу

- Посиделок в «Челси» было немного. Возможно, какие-то проходили мимо меня. На мой взгляд, там не существует такой дружбы, какая есть у нас. Многих даже по имени не помнишь, только по фамилии. Да и они тебя наверняка не знают. Помню, как-то перед Новым годом сидели, чинно, благородно, Фрэнк Лэмпард просто выпил бокал шампанского и удалился. Это для него характерно. Он вообще интроверт. При этом он очень собранный и не пропустил ни одной тренировки.

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