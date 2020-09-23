Алексей Смертин провел 25-часовой футбольный матч и установил мировой рекорд

Через 180 тысяч шагов часы Алексея Смертина отключились - сел аккумулятор Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Алтайский футболист, бывший капитан сборной России Алексей Смертин с 18 на 19 сентября провел уникальный матч – он продлился 25 часов. Спортсмен отыграл его без замен.

Идея провести столь необычное мероприятие принадлежит мэру Сочи Александру Копайгородскому. Таким образом он хотел не только развлечь отдыхающих, но и попытаться установить рекорды. Таковых за весь футбольный ультрамарафон набралось сразу три:

– Самый продолжительный беспрерывный матч по футболу (7х7) со сменой команд;

– Наибольшее количество игроков в беспрерывном матче по футболу (7х7);

– Наибольшая продолжительность беспрерывной игры в футбол двух игроков.

Кстати, предыдущий рекорд по непрерывной игре футболистов составил 18 часов. Так что тому, кто решится повторить или побить достижение Алексей Смертина, еще предстоит постараться.

Сам Алексей рассказал журналистам, что после того, как по весне получил приглашение от замдиректора департамента по физической культуре и спорта администрации Сочи Игоря Приня (ему принадлежит второй 25-часовой рекорд), сразу приступил к подготовке. Она продлилась почти три месяца. Все это время Смертин в ежедневном режиме бегал по утрам, а также по три раза в неделю играл в футбол, чтобы не терять кондицию. Турнир должен был состояться еще в августе, но из-за пандемии организаторы подстраховались и перенесли на сентябрь.

И это, наверное, даже было лучшее решение, ведь бегать сутки на сочинской жаре все же тяжело. А ведь отдыха у рекордсменов практически не было. Каждые два часа футболисту давали десять минут для того чтобы перевести дух и пройти медицинскую проверку – все-таки огромная нагрузка на организм. Где-то Алексей даже успевал немного перекусить и набраться сил, а где-то даже давал короткие интервью. Иногда это происходило одновременно, а потом снова на поле. Сам Смертин признается, что самое тяжелое в тот момент было психологическое давление, но цель была поставлена и ее надо было достичь, иначе бы идея так и давила до конца жизни.

- В нагрузке больше четырех часов я организм не держал — такого беспрерывного футбола в моей жизни не было, поэтому не знал, как отреагирует организм, - рассказал «Чемпионату» Алексей Смертин. - После первого часа игры подумал: «О Боже, впереди ещё 24 часа!». Это было тяжело осознать. Ночь далась довольно легко, а вот раннее утро крайне тяжело: ноги не слушались, элементарный пас приносил болевые ощущения. Все-таки это не бег: там ты уходишь в кокон, можешь медитировать. Здесь такой возможности нет, ты должен быть постоянно в игре. Даже без мяча следишь за передвижениями.

Уже после того, как был дан финальный свисток Алексей еще долго приходил в себя. Даже спустя несколько дней он до сих пор чувствует себя неважно и признается, что играть на искусственном поле было невыносимо.

- Оно пагубно сказывается на суставах. В марафонах (хотя ты и бежишь по асфальту) нет разворотов. В футболе же огромная нагрузка идет на суставы, связки и сухожилия. Поэтому восстановление дольше, - рассказал футболист «Матч ТВ».

Как только добрался до номера – сразу же уснул, хотя при каждом повороте просыпался – все тело ужасно болело. Так прошло две ночи. Вот так организм «отблагодарил» своего хозяина за желание поставить рекорд. А вот техника не выдержала: спортсмен рассказывает, что его часы, которые он использует во время марафонов, насчитали 180 тысяч шагов, а потом аккумулятор просто отключился. Так что узнать сколько Смертин набегал километров по полю теперь невозможно. Известен только счет, с которым закончился матч - 433:422.

Алексей признается, что после окончания карьеры футболиста стимул развиваться ему дают цели, которые он сам ставит перед собой. Следующую он уже определил – пробежать марафон в Казани с личным рекордом – выбежать из четырех минут на один километр. Итого примерно 2 часа 45-47 минут. Старь будет дан 10 октября.