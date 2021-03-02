Алексей Смертин выиграл 42-километровый Байкальский марафон

Футболист поблагодарил всех, кто его поддерживал перед и во время марафона (фото: скриншот видео со страницы instagram.com/smertinofficial/)

Алтайский футболист, бывший капитан сборной России, спортивный функционер Алексей Смертин в минувшие выходные принял участие в ледовом марафоне по Байкалу и показал лучший результат.

XVII Байкальский ледовый марафон «За сохранение чистых вод» вырос до масштабов мирового уровня. По словам организатора гонки Алексея Никифорова, Байкальский забег считается «одним из самых впечатляющих и экстремальных забегов в мире». Это очевидно: где еще вы еще сможете преодолеть 42 километра по льду? Только в Сибири!

Специально для того чтобы преодолеть экстремальную гонку Алексей Смертин из Москвы на несколько дней прилетел в Барнаул для адаптации: здесь разница во времени меньше, да и климат похожий. В Иркутск же он прибыл за день до старта и сразу отправился на Байкал посмотреть будущую трассу. Как раз в это время определялось место старта и финиша, ведь заранее об этом месте ничего не известно – все зависит исключительно от погодных условий.

Смертин отметил, что на льду довольно ветрено и много снега, есть переметы, но